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В ЦИК подтвердили израильское гражданство кандидата от "Слуги народа" Куницкого
У кандидата в депутаты от партии «Слуга народа» Александра Куницкого обнаружили гражданство Израиля. Сейчас ЦИК проверяет информацию о двух паспортах кандидата и готовится отреагировать. Куницкий баллотируется в Раду нового созыва по округу № 169 (г. Харьков).
«У Центральной избирательной комиссии есть все доказывающие документы. Сейчас ЦИК на этапе исследования информации. Как только будет завершено исследование, появится решение», — заверил советник главы ЦИК Александр Остапа.
Напомним, закон требует от кандидата в депутаты быть гражданином Украины. Согласно нормативно-правовой базе, пока что в Украине действует единое гражданство. При вхождении в гражданство иной страны украинский паспорт считается утратившим силу. Кроме того, по закону граждане других государств не вправе претендовать на государственные должности.
ЦИК на деле продемонстрировала, что может отменить регистрацию кандидатов в депутаты в любой момент, если вскроются новые обстоятельства. Так, 29 июня была отменена регистрация кандидата от партии «Голос» Александра Курдыдыка. Юрист и бизнесмен находился в списке на достаточно высоком 11-м месте и имел все шансы пройти в парламент нового созыва.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!