В сети появилось первое свадебное видео Алины Гросу

Шоу-бизнес

Певица Алина Гросу продолжает делиться с фанатами подробностями своей свадьбы. На своей странице в Instagram Алина опубликовала первое свадебное видео — небольшой ролик о церемонии регистрации брака.

Новобрачные на выходе из ЗАГСа выпустили в небо голубей, а гости поприветствовали молодую пару цветами и традиционным караваем. После торжественной церемонии муж и жена смеялись, шутили, пили шампанское, а потом разбили бокалы и попытались в осколках увидеть, что приготовила судьба новосозданной семье.

Были на церемонии и другие традиции: Алина с мужем Александром пытались разделить каравай, чтобы определить, кто будет главным в паре. На видео заметно, что девушке удалось отломить втрое больший кусок, чем ее супругу, а значит, именно Алине предстоит ведущая роль в семье.

Напомним, регистрация брака Алины и Александра состоялась 1 июня. После этого пара устроила свадьбу в Италии. Там же молодожены провели медовый месяц.

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