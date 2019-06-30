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Украина

МАУ повысили стоимость своих услуг: что изменится для пассажиров

12:26 30 июня 2019 4
мау
Инф. «ФАКТОВ»

Опасения пассажиров, что после сокращения ряда лоукост-рейсов цены на регулярные авиаперевозки повысятся, постепенно начинают сбываться. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» повысила плату за выбор места в самолете. Тариф увеличился на 1EUR и на внутренних рейсах составляет от четырех до 12 евро.

Пассажирам, летящим в эконом-классе, придется доплатить 4 евро за место посередине ряда. Место у окна или возле прохода будет чуть дороже — 5 евро. Самым удобным, а потому и наиболее дорогим станет кресло в первом ряду или возле аварийного выхода — 12 евро.

Как сообщает avianews, озвученные тарифы касаются рейсов в пределах Украины. При среднемагистральных перелетах выбор места будет стоить 5−16 евро, на дальнемагистральных рейсах от 10 до 45 евро.

Напомним, ранее авиакомпания МАУ оскандалилась, забыв часть пассажиров в автобусе в аэропорту «Борисполь».

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