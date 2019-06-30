Киев вошел в топ-5 городов с самыми ужасными пробками

Украина

Киев вошел в топ-5 европейских городов с самыми проблемными пробками. В утренний и вечерний час пик получасовая поездка по городу увеличивается практически вдвое: на 26 минут утром и 27 минут вечером.

Анализируя трафик по Киеву в целом за 2018 год, аналитики пришли к выводу, что самые свободные дороги в городе были 8 апреля (на праздник Пасхи), а самые загруженные — 1 марта, когда движение было парализовано снегопадом — за ночь выпало до 26 см снега.

Рейтинг TomTom Traffic Index составляется уже восьмой год подряд. Аналитики собирают данные GPS по 403 городам в 56 странах. В европейском регионе (включая Европу и юго-западную Азию) самым проблемным городом считается Москва с ближайшими пригородами. Также тяжело приходится водителям в Стамбуле, Бухаресте и Санкт-Петербурге.

В общемировом зачете вне конкуренции по пробкам индийский Мумбай. Ненамного отстала столица Индии Дели. Также в первую пятерку вошли Богота и Лима. На пятом месте — российская столица.

Напомним, в Киеве начался масштабный ремонт путепровода в Святошинском районе, в городе появился новый источник дорожных заторов.

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