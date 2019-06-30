Знаменитая грузинская певица в знак протеста навсегда отказалась от концертов в России

Мир

Знаменитая грузинская певица Нино Катамадзе извинилась за свое выступление на фестивале в России, который совпал по времени с обострением российско-грузинского конфликта, и пообещала, что больше не выйдет на российскую сцену. В своем Facebook она написала, что ее эмоции после того, как в кресло спикера грузинского парламента сел одиозный российский депутат, были сходны с ощущениями всех участников вспыхнувших протестов.

«Мои дорогие слушатели и лучшие люди, которые 10 дней протестуете против насилия и несправедливости, обращаюсь в первую очередь к вам. Мое сердце, мое слово, мой голос и протест с вами! Мое молчание не означает, что мне было что обдумать и решить, я с первой секунды чувствуют то, что каждый из вас, увидев Гаврилова в кресле спикера!», — написала она.

Концерт 22 июня она назвала самым тяжелым в своей жизни и поддержала требование протестующих об отставке министра внутренних дел Георгия Гахария.

«Я сказала на этом концерте и хочу сказать и вам — это был мой последний концерт в России!!! …Никогда в моем сердце не было измены Родине, никогда я не пела по-русски, никогда не принимала участия в профинансированном правительством (России) концерте, не принимала участия ни на одном дне рождения русского политика. Моя музыка принадлежит простым людям, независимо от национальности, расы, религии и сексуальной ориентации!», — подчеркнула звезда, прямо назвав Путина оккупантом и общим врагом всех грузин.

Напомним, сразу же после выдворения из Грузии депутата Гаврилова Путин запретил прямое авиасообщение с Грузией.

Прогнозы о развитии ситуации в Грузии читайте в статье «ФАКТОВ» «Протесты в Грузии: с чего все началось и что будет дальше».

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