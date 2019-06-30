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Для киевских школьников вводят единый электронный ученический билет: что важно знать родителям
В Киеве меняют правила предоставления льгот на проезд в коммунальном транспорте для школьников. С 1 ноября такое право будут иметь только обладатели электронного ученического билета-карточки. Об этом в Facebook сообщил депутат Киевсовета Александр Гончаров.
Заказать его родители школьников смогут с 10 июля в персональном кабинете киевлянина на городском сайте https://my.kyivcity.gov.ua/.
В настоящее время осуществляется подготовка к тендеру, на котором будет определен изготовитель электронных ученических билетов. Конечный срок подачи заявок истекает 26 июня.
Напомним, под Киевом в маршрутном такси № 716 водитель поднял руку на ребенка за то, что тот спросил, можно ли проехать по льготе. У подростка было удостоверение, дающее право на такой проезд.
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