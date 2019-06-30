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В Каменец-Подольском спасателям пришлось снимать детей с застрявшего колеса обозрения
В Каменец-Подольском на Хмельнитчине произошло ЧП на местном аттракционе. Там внезапно вышло из строя колесо обозрения. Случилось это в разгаре воскресного дня, 30 июня. Напомним, на днях обрушение аттракциона в Узбекистане привело к человеческим жертвам.
Заблокированными на высоте оказались семеро людей, трое из которых — дети 8, 10 и 11 лет.
Для их спасения сотрудникам ГСЧС пришлось задействовать специальную технику,
Оперативные фото управления ГСЧС
В результате инцидента никто не пострадал, сообщили спасатели.
Отметим, что это уже второй за день инцидент на аттракционах в Украине. Так, ранее в Кривом Роге при опрокидывании надувного батута пострадали пятеро детей и двое их родителей.
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