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В Виннице обстреляли трамвай: один пассажир ранен
В Виннице неизвестные обстреляли трамвай, в результате 46-летний пассажир получил огнестрельное ранение головы металлическим шариком. Инцидент произошел в воскресенье, 30 июня, в 13:00.
По свидетельству пассажиров трамвая, выстрел прогремел, когда трамвай подходил к остановке Некрасова.
У пострадавшего диагностировали поверхностную травму лобной доли головы. Тем не менее после оказания помощи мужчину отпустили домой.
В настоящее время полиция занимается сбором информации, после чего будет принято решение об открытии уголовного производства.
Напомним, в конце февраля под Киевом неизвестные хулиганы обстреляли автомобили на трассе. Стрельба велась из лесопосадки, туда же и скрылись стрелки после того, как автомобили остановились. А перед этим в Киеве забросали камнями электричку.
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