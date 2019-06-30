Происшествия

В Виннице обстреляли трамвай: один пассажир ранен

В Виннице неизвестные обстреляли трамвай, в результате 46-летний пассажир получил огнестрельное ранение головы металлическим шариком. Инцидент произошел в воскресенье, 30 июня, в 13:00.

По свидетельству пассажиров трамвая, выстрел прогремел, когда трамвай подходил к остановке Некрасова.

У пострадавшего диагностировали поверхностную травму лобной доли головы. Тем не менее после оказания помощи мужчину отпустили домой.

В настоящее время полиция занимается сбором информации, после чего будет принято решение об открытии уголовного производства.

Напомним, в конце февраля под Киевом неизвестные хулиганы обстреляли автомобили на трассе. Стрельба велась из лесопосадки, туда же и скрылись стрелки после того, как автомобили остановились. А перед этим в Киеве забросали камнями электричку.



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