Мир

Пение ангелов и свет в конце тоннеля: ученые рассказали об ощущениях людей «перед смертью»

Ученые из Дании, Норвегии и Германии пришли к выводу, что примерно десять процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт. Отчет об исследовании опубликован на сайте MedicalXpress.

В частности, 87% участников исследования рассказали, что страдали искаженным восприятием времени, 65% чувствовали, что у них увеличилась скорость мышления, 63% сообщили о сильном обострении чувств. Еще 53% добровольцев испытывали иллюзию выхода из собственного физического тела.

Некоторые также рассказали, что чувствовали невероятный покой, слышали пение ангелов и видели свет в конце тоннеля. Кто-то из испытуемых рассказал о демоне, усевшемся на грудь. Еще один популярный ответ — ощущение чужого присутствия перед сном.

В целом 73 процента участников исследования, столкнувшихся с «предсмертными переживаниями», сообщили, что это был неприятный опыт.

Отмечается, что околосмертные переживания одинаково свойственны как людям, не находящимся в непосредственной опасности, так и тем, кто, например, недавно попал в автокатастрофу или чуть не утонул.

Исследование охватило 1034 человек из 35 стран.

Ученые считают, что «предсмертный опыт» связан с фазой быстрого сна.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», американка умерла на 27 минут и затем рассказала о том свете.

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