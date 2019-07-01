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Пение ангелов и свет в конце тоннеля: ученые рассказали об ощущениях людей «перед смертью»
Ученые из Дании, Норвегии и Германии пришли к выводу, что примерно десять процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт. Отчет об исследовании опубликован на сайте MedicalXpress.
В частности, 87% участников исследования рассказали, что страдали искаженным восприятием времени, 65% чувствовали, что у них увеличилась скорость мышления, 63% сообщили о сильном обострении чувств. Еще 53% добровольцев испытывали иллюзию выхода из собственного физического тела.
Некоторые также рассказали, что чувствовали невероятный покой, слышали пение ангелов и видели свет в конце тоннеля. Кто-то из испытуемых рассказал о демоне, усевшемся на грудь. Еще один популярный ответ — ощущение чужого присутствия перед сном.
В целом 73 процента участников исследования, столкнувшихся с «предсмертными переживаниями», сообщили, что это был неприятный опыт.
Отмечается, что околосмертные переживания одинаково свойственны как людям, не находящимся в непосредственной опасности, так и тем, кто, например, недавно попал в автокатастрофу или чуть не утонул.
Исследование охватило 1034 человек из 35 стран.
Ученые считают, что «предсмертный опыт» связан с фазой быстрого сна.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», американка умерла на 27 минут и затем рассказала о том свете.
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