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«Небеса существуют»: американка умерла на 27 минут и затем рассказала о том свете
Жительница американского города Финикс, штат Аризона, пережила клиническую смерть и рассказала о своих ощущениях. Об этом пишет The Mirror.
Сообщается, что в феврале 2018 года у Тины Хайнс случился сердечный приступ. Ее муж Брайан сделал ей сердечно-легочную реанимацию, но вскоре сердце женщины вновь остановилось. Он вызвал скорую помощь, прибывшие на место парамедики запускали сердце Тины еще несколько раз по пути в больницу. По словам врачей, в течение 27 минут американка была «фактически мертва».
После реанимации ее перевели в палату, где в горло Тины вставили дыхательную трубку. Из-за этого женщина не могла говорить, когда вскоре очнулась. Однако она сразу же стала настойчиво просить медсестер принести ей блокнот и ручку. Когда они сделали это, Тина с большим трудом и с помощью мужа, но написала на листе «Это реально!», а потом посмотрела вверх, намекая на существование Рая.
Когда американка смогла говорить, она описала загробную жизнь так: «Все было так по-настоящему, цвета были очень яркими». Женщина утверждает, что видела фигуру, похожую на Иисуса, перед черными воротами, из которых лился желтый свет.
Сейчас, по прошествии года с того случая, Тина уже полностью поправилась и не перестает рассказывать свою историю. Племянница Тины была так вдохновлена этим, что сделала на своем запястье татуировку, повторяющую запись Тины «Это реально!». В целом для всей родни Тины сомнений нет — Небеса на самом деле существуют.
По словам исследователей, подавляющее большинство людей, переживших клиническую смерть, ничего не помнят о том промежутке, во время которого они считались мертвыми. Однако около 10−20 процентов видят необычайно яркие визуальные и сенсорные «околосмертные переживания». Большинство врачей уверены, что все дело в том, что после остановки сердца кровь перестает поступать к мозгу и из-за этого в работе мозга происходит сбой. Однако всего, конечно, только биохимическими процессами не объяснить
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