Масштабный пожар в зоне проведения ООС: возможна диверсия

Происшествия

В воскресенье, 30 июня, вблизи сел Широкино и Бердянское, в районе проведения ООС, произошел масштабный пожар, в результате чего детонировали неразорвавшиеся снаряды. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

«Боролись с огнем собственными силами. Тушили всем, что было под руками: ветками, лопатами. Не известно, от чего вспыхнуло. Возможно, умышленный поджог. Масштабы большие: сухо и еще ветер сильный. В одном месте только потушили пламя, оно возникло рядом и еще сильнее. Было трудно тушить огонь без специальной техники, но как-то не думалось. Мы быстро все собрались и погасили огонь. На локализацию пожара ушло примерно 8−10 часов», — рассказал военнослужащий с позывным «Сержант».

По словам руководителя военно-гражданской администрации сел Широкино и Бердянское Олега Прилипко, не исключается вариант диверсии.

«Местные жители села Бердянское утром начали тушить пожар, который угрожал их домам и посевам. Выгорела трава, посадки, чтобы потушить такой большой пожар военным и спасателям ГСЧС понадобилось более восьми часов. Такой пожар угрожал также населенным пунктам вблизи Бердянского», — сообщил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинские военные Операции объединенных сил опровергли причастность к обстрелу мирного населенного пункта Александровка в Донецкой области, в результате которого была ранена пенсионерка. При этом в миссии ОБСЕ заявили о причастности воинов ООС к провокационному обстрелу. В соответствии с отчетом наблюдателей, они увидели пострадавшую в больнице Петровского района Донецка, при этом она сама сообщила, что получила осколочные ранения у себя в доме 14 июня. В пресс-центре Операции объединенных сил отмечают, что СММ ОБСЕ распространила информацию об обстреле Александровки украинскими военными исключительно со слов пенсионерки, при этом на место инцидента они явно не выезжали.

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