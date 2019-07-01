В Одессе стартовали масштабные учения Sea Breeze: в сети появились яркие фото

Украина

В понедельник, 1 июля, в Одессе стартовали международные учения Sea Breeze («Си Бриз»). Они пройдут на море, суше, в воздухе и под водой. Новацией нынешних учений станет их «речная составляющая» — взаимодействие международных сил в акватории реки и моря. (Напомним, в этом году Порошенко подписал закон об учениях в Украине, предусматривающий участие 8 тысяч иностранных военнослужащих с вооружением и военной техникой в шести учениях в 2019-м.)

По легенде, вражеские элементы попытаются заблокировать выход к морю из реки Дунай. Корабельно-катерный состав Морской охраны получит задачу обеспечить сопровождение транспортных гражданских судов через устье Дуная в Черное море.

В данном учебном эпизоде будут задействованы исключительно силы морской охраны Госпогранслужбы.

«В этом году мы предлагаем более широкий компонент морской охраны. Планируем совместно с румынскими коллегами проводить международные учения на реке Дунай. Также мы запланировали с представителями береговой охраны Грузии время их визита в порт Одессы, проведение несколько совместных тренировок-учений, это касается сугубо несения пограничной службы», — отметил начальник регионального управления морской охраны контр-адмирал Олег Костур.

В морской фазе «Си Бриз — 2019» запланированы артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп, а также совершенствование взаимодействия специальных подразделений.

Накануне для участия в «Си Бриз-2019» в Украину впервые прибыло судно обеспечения США USNS Yuma. Как сообщили в командовании ВМС ВС Украины, целью визита является логистическое обеспечение учений.

«За всю историю нашего государства судно типа JHSV прибывает впервые, но в акваторию Черного моря это уже второй визит корабля такого типа. Первый состоялся в августе 2018 года, тогда USNS Carson City (T-EPF-7) прибыл в Румынию для участия в учениях», — уточнили в командовании.

Судно пришвартовано к одному из причалов Одесского морского торгового порта, где проходит его разгрузка. Также прибыли ракетный эсминец USS Carney DDG64 и грузинский катер береговой охраны P23 «Очамчира», болгарский противолодочный корабль «Бодрый». Кроме того, прибыли румынские корветы Lastunul и Contramiral Sebastian. Американский самолет C-130J Hercules уже транспортировал в Одессу оборудование, а четырехмоторный турбовинтовой A400 Atlas Королевских Военно-воздушных сил Великобритании доставил бойцов морского спецназа. Со спецами британского отряда водолазов Special Boat Service также прибыли оборудование, снаряжение и провиант.

В морской фазе «Си Бриз — 2019» запланированы артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп, а также совершенствование взаимодействия специальных подразделений.

Всего ожидается участие кораблей ВМС США, Украины, Болгарии, Румынии, Турции, а также Грузии. Кроме того, вблизи Одессы развернут полевой лагерь, где находятся морские пехотинцы.

Министерство обороны Украины сообщило о прибытии многочисленных военно-транспортных самолетов стран НАТО, которые доставляют личный состав, технику и снаряжение для проведения учений.

Маневры будут проходить в Одесской, Николаевской и Херсонской областях и в северо-западной части Черного моря. Также будут проведены штурмовые тренинги бойцов отделов специальных действий на воде. Они будут включать в себя десантирование с вертолета в воду без парашюта, высадку с вертолета на судно и остров с помощью специального спускового оборудования.

Накануне на полигоне под Одессой в рамках подготовки к международным учениям инструкторы корпуса морской пехоты США провели показательное занятие по тактической медицине. В нем приняли участие военнослужащие отдельного батальона морской пехоты, которые также будут задействованы в учениях.

Личный состав отрабатывал порядок действий при эвакуации раненых с поля боя в так называемой красной зоне. Рядом с американскими коллегами украинские военные учились правильно оказывать помощь, находясь под огнем противника. Основное внимание было уделено остановке кровотечений и перемещению потерпевших в безопасное место.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что в учениях «Си Бриз-2019» планируют принять участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 военных из разных стран мира. Учения будут проходить в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Украина и США проводят «Си Бриз» ежегодно с 1997 года, учения являются открытыми для других стран.

18 января 2018 года Верховная Рада дала добро на допуск в Украину вооруженных сил стран НАТО для проведения учений. «Си Бриз» проводятся в Украине с 1997 года.

Для справки Суда-катамараны типа JHSV являются многоцелевыми, предназначенны для работы в мелководных портах и фарватерах. Могут осуществлять гуманитарные миссии, переброски войск, грузов и военной техники. Способны размещать на своем борту пехотный батальон или другие подразделения среднего размера со штатной техникой, включая танки M-1 Abrams. Основные технические характеристики: водоизмещение — 1515 тонн, длина — 103 метра, ширина — 28,5, осадка — 3,83 метра, скорость — 43 узла, дальность плавания — 1200 миль. Численность экипажа 41 человек (в мирное время 22 человека). Может взять на борт более 300 морпехов и около 550 тонн различного снаряжения, в том числе боевую технику и танки. Способен принимать и размещать в ангаре вертолет SH-60 Seahawk, принимать — CH-53E Super Stallion. USS Carney относится к раннему типу эсминцев класса «Арли Берк». Введен в строй в апреле 1996 года. Длина — 154 метра, ширина — 20, осадка — 9 метров. Полное водоизмещение — около 9 тысяч тонн. Имеет на борту 90 пусковых установок для ракет «Томагавк», «Асрок» и «Стандарт-2», а также противокорабельные ракеты «Гарпун». Кроме того, на борту есть разнообразное артиллерийское и зенитное вооружение.



Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что ВМС Украины провели на Приазовском направлении масштабные учения с привлечением кораблей и катеров морской охраны Госпогранслужбы, а также армейской и тактической авиации и артиллеристами из состава Объединенных сил.

«ФАКТЫ» также писали о планах увеличить в 2019 году контингент участников учений Sea Breeze, а также расширить районы проведения маневров.

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