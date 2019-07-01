«Подготовка к сезону кипит»: Влада Седан поразила Зинченко футбольным мастерством (видео)

Спорт

Футболист английского «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко продолжает активно отдыхать в США со своей девушкой известной телеведущей Владой Седан.

Посетив Лос-Анджелес и Universal Studios в Голливуде, а также полетав на вертолете над Лас-Вегасом, звездная пара отправилась в Малибу, чтобы насладиться пляжным отдыхом на берегу Тихого океана. Впрочем, лежать и нежиться под солнцем явно не входило в планы футболиста и телеведущей, и они устроили футбольное состязание, перебрасывая друг другу мяч головой.

Как ни удивительно, на этот раз Зинченко не смог обыграть свою девушку. «Подготовка к сезону кипит», — написала Влада, опубликовав видео на своей странице в Instagram. А вот Александр был немногословен, сопроводив ролик комментарием из одного слова: «Попал».

Ранее «ФАКТЫ» показали жаркие фото красотки, с которой встречается Александр Зинченко.

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