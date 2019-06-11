Футболист Зинченко встречается с известной журналисткой: жаркие фото красотки

Спорт

Сборная Украины подарила болельщикам прекрасные эмоции, последовательно обыграв во Львове в рамках отборочного турнира на Евро-2020 сборные Сербии (5:0) и Люксембурга (1:0).

Правда, в футбольном мире сейчас обсуждают не только достижения подопечных Андрея Шевченко на футбольном поле, но и за его пределами. Напомню, после матча с Сербией полузащитник английского «Манчестер Сити» и нашей сборной Александр Зинченко давал интервью в прямом эфире журналистке Владе Седан. Ответив на поставленные вопросы и поняв, что больше вопросов не будет, футболист прильнул к девушке и страстно поцеловал, чем сразу же породил немало вопросов и слухов.

«На протяжении двух дней ребята из разных стран присылают мне фотографии и видео. Пользуясь случаем, я хотел бы сказать, что у меня действительно отношения с Владой. Что касается поцелуя в эфире, я не видел ее две недели и не сдержался», — позже поведал Зинченко в интервью телеканалу «Футбол 1».

Кто же она такая, избранница игрока, завоевавшего место в стартовом составе одного из богатейших клубов мира и ставшего по итогам нынешнего сезона двукратным чемпионом одного из сильнейших чемпионатов в мире?

Впервые о Владе Седан (настоящая фамилия — Щеглова) заговорили во время Евро-2016 — камеры неоднократно показывали на трибунах девушку в футболке сборной, с венком на голове и флагом Украины.

Тот чемпионат наша национальная команда провалила, не выйдя из группы, а вот Владе дал толчок для дальнейшей карьеры. На тот момент она училась на юриста, но не скрывала, что мечтает стать футбольным журналистом — и вскоре ее пригласили на телеканалы «Футбол 1"/"Футбол 2».

Также у девушки завязался роман с воспитанником «Шахтера» Андреем Борячуком, последнее время выступающим на правах аренды за «Мариуполь». Парочка вместе ездила на отдых — в частности, в прошлом году в Таиланд большой компанией вместе с семьями Николая Матвиенко и Вячеслава Танковского, а также с Зинченко, который на тот момент был без пары.

Видимо, там и пробежала искра между Александром и Владой, поскольку менее чем через год все совместные фотографии с Борячуком были удалены из соцсетей журналистки, а теперь, после страстного поцелуя в прямом эфире, и вовсе стало известно о новых отношениях девушки.

В общем, совет да любовь ребятам, а мы пока предлагаем вам оценить жаркие фото Влады.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист сборной Украины сыграл свадьбу в дорогом столичном ресторане.

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