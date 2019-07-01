Украина

В Украину вернутся дожди и грозы: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

После нескольких прохладных дней в Украину снова возвращается жара, также возможны дожди с грозами. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в большинстве областей в течение дня температура поднимется до + 30 + 35 градусов.

Но уже завтра, 2 июля, с севера к Украине приблизится атмосферный фронт. Он принесет в северные области страны, а местами на Запад и в Центр кратковременные дожди и грозы. Такая погода может захватить и часть Харьковской области.

На остальной территории будет сухо и солнечно.

В Киеве 2 июля атмосферный фронт нагонит облака и принесет локальные кратковременные дожди и грозы.

Во вторник в столице ожидается до + 26 + 28 градусов.

В среду-четверг воздух станет свежее еще на несколько градусов.

По прогнозу Диденко, до конца недели сильная жара в Украине, кроме юга и юго-востока, маловероятна.

Напомним, о резких колебаниях температур в Украине нынешним летом синоптики предупреждали еще в мае. А в Киеве 22 -23 июня температура атмосферного воздуха побила рекордные значения за последние сто лет.

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