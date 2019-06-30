Украина

Жара возвращается: синоптик рассказала о погоде в первый день июля

После довольно прохладных выходных 29−30 июня украинцев снова ждет повышение температур. Об этом в Facebook предупредила синоптик Наталья Диденко.

По ее информации, столбики термометров могут вернуться к отметке в 30 градусов тепла. При этом осадков не ожидается.

В то же время, предупреждает Диденко, жара продержится не дольше, чем день-два. С 3 июля высокие температуры воздуха сохранятся исключительно на юге Украины.

В Киеве понедельник будет жарким, а вот во вторник, 2 июля, не исключены гроза и дождь.

Напомним, о резких колебаниях температур в Украине нынешним летом синоптики предупреждали еще в мае.



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