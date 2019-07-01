Едут прямо по "встречке": сеть шокировали наглые водители на Одесской трассе (видео)

Общество и люди

В сеть выложили видео агрессивной езды водителей по встречной полосе на Одесской трассе под Киевом. Ранее в Киеве автохам припарковался прямо возле входа в фуникулер.

Видео сняли пассажиры автомобиля, которые тянулись со скоростью порядка 5 км\ч из-за большого количества транспорта на трассе и перманентного ремонта.

«Чувак валят по встречке, как будто так и должно быть. Все возвращаются в Киев после праздничных выходных. Трасса из Одессы реально стоит (плюс ремонт дороги местами тяготит ситуацию). Пробки начинаются где-то около Белой Церкви», — говорится в комментарии к видео. «Хитрых» водителей снимали все пассажиры авто, среди которых были иностранцы — граждане США, для которых подобный «объезд» тянучки стал шоком.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве в элитном жилом районе Новопечерские Липки «героиня парковки» оставила свой автомобиль зеленого газона, а в ответ на претензии патрульных грязно ругалась.





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