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В Киеве «героиня парковки» устроила громкий скандал с охранниками: сеть возмутило видео
В Киеве в элитном жилом районе Новопечерские Липки произошел безобразный инцидент с участием очередной «героини парковки». Она оставила свой автомобиль Honda Civic прямо посреди зеленого газона, а в ответ на претензии патрульных грязно ругалась.
Видео выложили в сеть в паблике Киев Оперативный. Внимание, в кадре звучит ненормативная лексика!
Короткий ролик продолжает собирать возмущенные комментарии.
«Девушку из села вывезти можно, а вот село из девушки…» — пишет пользователь Вася Барыгин.
«Думаю, эта дамочка и люди, подобные ей, все-таки имеют проблемы с головой. Ну не может психически нормальный человек так поступать», — считает Виктор Литвиненко.
А Людмила Фамили советует не только взыскать с хулиганки штрафы за парковку на газоне и за оскорбление полицейских, но и приговорить ее к исправительным работам в виде восстановления пострадавшего зеленого насаждения.
Напомним, ранее на нарушении правил парковки поймали Святослава Вакарчука. Тем временем другой лихач своим авто заблокировал движение общественного транспорта в центре Киева в час пик.
Отметим также, что с недавнего времени на улицах Киева появились специальные инспекторы парковки.
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