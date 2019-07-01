Под Одессой пожар унес жизни четырех малышей: первые подробности

Происшествия

Утром в понедельник, 1 июля, во время пожара в частном жилом доме в селе Черная Окнянского района Одесской области погибли четверо малышей. Ранее в Кривом Роге во время пожара в частном доме погибли три человека, в том числе двое детей. А в селе Дягова Черниговской области на пожаре погибли три девочки — трехлетняя, двухлетняя и самая младшая, 2018 года рождения. Как выяснилось, 22-летняя мать оставила малышей одних дома, предварительно растопив печь.

Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения 1 июля в 08:19. Когда спасатели прибыли на место вызова, горело домашнее имущество в частном жилом доме (на фото в заголовке). Огонь удалось локализовать в 08:54, в 09:35 было ликвидировано возгорание на площади в 40 квадратных метров", — сообщили в региональном главке ГСЧС.

На месте ЧП обнаружили тела четырех девочек 2017 и 2018 годов рождения. Как выяснили спасатели, дети были из разных семей, по две девочки из каждой.

«Матерей, одной из которых 19 лет, а другой 22 года на момент пожара не было дома, они находились во дворе. Притом состояние, в котором застали обеих мамочек, очень похоже на алкогольное опьянение», — рассказали пожарные.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа полиции. Выясняются все обстоятельства и детали происшествия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Каменском Днепропетровской области во время пожара в частном доме погибла двухлетняя девочка.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter