В Грузии в середине лета внезапно выпал снег: опубликованы впечатляющие фото

Мир

В понедельник, 1 июля, в Грузии на высокогорном курорте Бахмаро выпал снег. Ранее сообщалось об июньских метелях в Ямало-Ненецком автономном округе России.

Как сообщает gurianews, снег начал идти накануне вечером и продолжил падать утром в понедельник. По словам директора комплекса «Бахмаро» Давида Саджая, ни он сам, ни местные старожилы не припоминают, чтобы снег шел в июле. Он также добавил, что многие отдыхающие в горах были только рады неожиданному снегу.

Бахмаро — горное село в Чохатаурском муниципалитете Грузии, расположенное на высоте около 2000 метров над уровнем моря и известное своим целебным климатом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в последнюю декаду мая на полуостров Ямал и республику Коми (Россия) обрушились сильные снегопады.



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