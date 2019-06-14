Пока в Украине аномальная жара, Россию засыпает снегом (фото)

Мир

С начала июня Украина страдает от «африканской жары», а в Ямало-Ненецком автономном округе России прошли июньские метели. Напомним, снег на Ямале и в республике Коми начал идти в последнюю декаду мая.

Аномальное природное явление наблюдается в Тазовском районе, в Новом Уренгое, в Салехарде и Лабытнанги.

Как сообщает Znak, последний раз в это время года снег выпал 12 июня 2017 года, но такой погоды не помнят даже старожилы. В связи с погодными условиями на дорогах района ухудшилась ситуация, во дворах увеличилась вероятность схода снега с крыш.

Жители Нового Уренгоя даже попросили власти возобновить подачу тепла в многоквартирные дома. Отопительный сезон в городе уже завершен, но из-за холодной погоды люди мерзнут в своих квартирах.

Из-за усиления ветра до 25 м/с и снижения видимости приостановлена работа паромной переправы между городами Салехард и Лабытнанги.

Сейчас на Ямале объявлен штормовой прогноз. На территории округа ожидаются сильные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер северо-западный 6−11 м/с, в некоторых районах порывы до 16−21 м/с. Температура ночью: -1 … + 4, днем: +2…+7.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали фото из Карпат, где в начале мая выпал снег. А также писали об аномальной апрельской погоде в Крыму, часть которого также была белой от снега.

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