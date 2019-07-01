Бразилия – Аргентина: онлайн-трансляция матча Кубка Америки

Спорт

В ночь со 2 на 3 июля на Кубке Америки, который проходит в Бразилии, состоится полуфинальный матч между хозяевами турнира и Аргентиной. Поединок пройдет в Белу-Оризонти на стадионе «Минейран», начало — в 03:30 по киевскому времени.

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Семнадцатая встреча на Кубке Америки

Предстоящий матч станет 17-м в истории противостояния сборных в рамках финальных турниров Кубка Америки. Шесть побед в активе Бразилии, четыре — Аргентины, еще в шести случаях были зафиксированы ничейные результаты (разница мячей — 23:22 в пользу «пентакампеонов»). Трижды команды определяли победителя в серии пенальти — дважды успех был на стороне бразильцев, один раз триумфовали аргентинцы.

Слова перед матчем

Тьягу Силва, защитник сборной Бразилии: «Месси — лучший игрок в истории. Лучший из всех, кого я видел в игре. Сыграть против него — это привилегия. Но восхищаться им мы сможем в других матчах, сейчас будет игра Бразилия — Аргентина. Когда бы я ни встречался с ним — в Лиге чемпионов за клуб или же за сборную, мне всегда было очень тяжело. Его игру можно тщательно изучить, но он всегда способен сделать результат».

Лионель Месси, нападающий сборной Аргентины: «Эта Copa America — равная и сложная. Больше борьбы, чем игры. По правде говоря, это не лучший мой турнир, играю не так, как ожидал. К сожалению, очень плохие поля. Мяч по нему прыгает, как кролик, и его сложно контролировать. Это просто позор, что Copa America играется на таких полях. Невозможно играть, невозможно двигаться с мячом, невозможно дать пас. Остается только адаптироваться к этому. Сложно определить фаворита. Мы показали наши амбиции, но матч с Бразилией будет сложным».

Арбитр из Эквадора

Судить встречу принципиальных соперников будет 41-летний Родди Самбрано из Эквадора. Арбитр ФИФА с 2012-го. Самые значимые турниры в карьере Самбрано — молодежный ЧМ-2015 в Новой Зеландии, а также Кубок Америки-2016 в США.

41-летний Родди Самбрано

Путь к полуфиналу

На пути к полуфиналу «пентакампеоны» уверенно выиграли свою группу, не пропустив ни одного мяча, — подопечные Тите обыграли Боливию (3:0) и Перу (5:0), а также сыграли вничью с Венесуэлой (0:0). В четвертьфинале не без трудностей был пройден Парагвай — играя с 58-й минуты в большинстве, бразильцы не смогли забить ни в основное, ни в дополнительное время, но оказались более точными в серии пенальти.

Аргентина начала турнир с поражения от Колумбии (0:2) и ничьи с Парагваем (1:1), поставив под сомнение свой выход из группы. Впрочем, победа над Катаром (2:0) обеспечила Месси и компании выход в четвертьфинал, где подопечные Лионеля Скалони уверенно справились с Венесуэлой (2:0).

Примечательно, что турнир не отличается особой результативностью — больше двух мячей пока не забил ни один футболист. У бразильцев по два гола в активе Эвертона и Фелипе Коутиньо, у аргентинцев столько же забил Лаутаро Мартинес.

22 трофея на двоих

За историю проведения турнира команды на двоих завоевали 22 трофея — в активе Аргентины 14 титулов сильнейшей сборной Южной Америки (правда, последний раз «альби-селесте» триумфовали в далеком 1993 году), у Бразилии восемь чемпионских кубков. А вот больше всего почетных трофеев у сборной Уругвая — 15, большинство из которых (восемь) были завоеваны еще в довоенные года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть онлайн полуфинал Кубка Америки-2019 между Бразилией и Аргентиной.

Фото Getty Images, Twitter сборных Аргентины и Бразилии.

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