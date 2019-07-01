Настоящая декоммунизация: сеть впечатлил красочный мурал в украинском селе

Украина

В селе Елизаветовка Петриковского района Днепропетровской области появился яркий мурал с изображением английской королевы Елизаветы II. Напомним, вначале этого года в Киеве открыли мурал, посвященный героям Крут.

О петриковском мурале в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган и опубликовала фото, отметив, что автор мурала является художник Тимо Левин.

«Вот она, настоящая декоммунизация. В селе Елизаветовка Петриковского района на Сичеславщине создали первый в Украине мурал с изображением бабушки королевы Елизаветы II», — написала Сарган.

Сельский голова Максим Голосной написал в Facebook: «Единственный мурал в Украине с королевой Елизаветой, да еще и в госучреждении».

Он отметил, что за основу взяли фото королевы 20-летней давности из сети. За работу бюджетные деньги не платили.

По его словам, разрешение из Букингемского дворца нужно получать, если речь идет о бюсте или барельефе. Мурал такого разрешения не требует. До начала работ сельсовет проинформировал Букингемский дворец и МИД Великобритании.

«Из Букингемского дворца мы получили ответ, где они благодарят за инициативу, но просят, когда работы будут завершены, проинформировать их, отправить изображение, и также сообщить послу Великобритании в Украине», — цитирует сельского голову «Радио Свобода».

Как сообщали «ФАКТЫ», не все население положительно реагирует на патриотические муралы, которые появляются в украинских городах. Так, в Запорожье вандалы повредили настенный триптих, открытый в честь 100-летия Украинской революции. А в Одессе облили краской памятный знак, посвященный Героям Небесной Сотни.

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