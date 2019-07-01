- 08:20 Под Киевом «похоронили» Путина: в сети появилось фото надгробия от «счастливых украинцев»
- 08:00 В Киеве «минируют» до 300 объектов в день, а «бомбы» ищут порой лишь 2-3 человека
- 07:57 Опасное солнечное затмение 2 июля: кто может пострадать и как лучше провести этот день
- 07:39 Боевикам жестко отомстили за смертельный обстрел санитарного авто на Донбассе: детали успешной операции
- 07:29 Новые тренды в маникюре: цветочный дизайн
- 07:29 Укроп снижает артериальное давление, а сельдерей помогает похудеть
- 06:55 Яйцеклетка для мамы: дочь Пугачевой впервые прокомментировала слухи, что она — мать детей Примадонны
- 06:45 Здесь вам не Крым: на пляжах Кирилловки остались только «стоячие» места
- 06:40 Коронованный Дедом Хасаном «вор в законе» Джеко Тбилисский объявлен в международный розыск
- 06:40 Влад Топалов остался без смокинга: стали известны подробности свадьбы певца с Региной Тодоренко в Италии
- 06:25 На «целебную» могилу Началовой начали возить паломников
- 06:15 Минималка в 5 тысяч: в Минфине рассказали, как разбогатеют украинцы
Новые тренды в маникюре: цветочный дизайн (фото)
Летом в моде яркие цвета, передающие радость этого замечательного времени года. Что касается дизайна, актуальны абстракция, геометрия и живопись. Особую любовь многие женщины испытывают к цветочному дизайну.
Одним из лучших мастеров в этой нише является нейл-стилист Родика Мунтеану, проживающая в Румынии. Многократный призер, а сейчас уже и судья международных чемпионатов по ногтевому дизайну, она рассказала «ФАКТАМ» о новых трендах в цветочном маникюре.
— Этим летом на ногтях в тренде полевые цветы, — говорит Родика. — Ценится ручная роспись. Декорировать цветами можно один или два ногтя, а можно и каждый ноготок. Цветовая палитра приветствуется нежная. Очень эффектны на ногтях розовый, мятный, сиреневый, лиловый, лазурный, изумрудно-зеленый оттенки. Вне моды красный цвет. Важно, чтобы оттенки гармонично сочетались, как в природе.
— Какие цветы пользуются у модниц наибольшей популярностью?
— Маргаритка, фиалка, космея, флоксы и розы. Каждый цветок в природе уникален. Таким он должен быть и на ногтях. Я никогда не повторяю рисунки, стараюсь импровизировать. Особо любимая мною техника — one stroke. Нейл-стилист делает один мазок двумя цветами красок. Часть кисти окунается в один цвет, вторая — в другой. Проводя всей плоскостью кисти одновременно по поверхности ногтя, вы получаете двухцветный мазок с очень нежными оттенками набранных на кисть красок. В этой технике можно создавать картины: натюрморты, пейзажи…
— Какие же цветы у вас любимые?
— Все зависит от настроения. Но больше всего мне нравится рисовать орхидеи и розы. Красиво, когда цветы на ногтях выглядят, как натуральные.
— А в тренде ли фантазийные цветы?
— Цветы, которые не существуют в природе, а созданы фантазией мастера, бывают очень красивы. Все зависит от мастерства нейл-стилиста и пожеланий клиентки.
— Стоит ли цветочный дизайн дополнять блестками и стразами?
— Конечно. Важно это делать со вкусом. Блестки, стразы, фольга должны подчеркивать красоту цветка. Блестки красиво смотрятся в технике «деграде». В большей концентрации они размещаются у края ногтя, а по мере приближения к кутикуле их количество уменьшается. Если в цветке есть фиолетовый или розовый оттенок, то яркие блестки должны быть в этой же гамме. Если вы используете блестки в оттенке, которого нет в цветке, есть вероятность, что дизайн получится безвкусным. Например, не стоит покрывать ногти зелеными блестками, если лепестки цветов розовые и сиреневые. Кристаллы лучше размешать в центре цветка или под листиком. Особенно выигрышно блестящий декор будет смотреться на более длинных ногтях. К слову, блестки любят не все клиентки. Креативный дизайн больше по душе женщинам открытым, жизнерадостным. Они готовы экспериментировать, пробовать что-то новое. Более закрытые натуры предпочитают сдержанный дизайн — например, французский маникюр. Во многих случаях выбор декора определяется настроением клиентки в данный момент.
— В тренде ли цветочный дизайн в педикюре?
— Такой декор может иметь место, но его делают не так часто, как на ногтях рук. Цветочный педикюр, как и маникюр, может быть нежным и очень красивым.
— Стоит ли делать цветочный дизайн на ногтях, если цветочный принт на платье?
— Это допустимо. Но цветочный дизайн ногтей не должен «перебивать» цветы на платье. Маникюр ведь дополняет наряд, словно аксессуар. Цветочный нейл-дизайн может эффектно подчеркнуть красоту однотонного наряда, если все в образе продумать до деталей. К слову, очень важно прежде, чем делать определенный дизайн ногтей, продумать, как это будет смотреться с вашими нарядами. Все должно быть в гармонии.
— Читала, что скоро дизайн маникюра можно будет сделать с помощью принтера и это займет всего несколько минут.
— И сейчас уже есть такие принтеры, однако этот дизайн пока далек от совершенства. С моей точки зрения, он так же отличается от салонного, как ксерокопия от оригинала. Профессиональный нейл-стилист подберет декор, который пойдет именно вам. Нужно учесть ваш стиль одежды, образ жизни, повод. Принтер, увы, сделать этого не сможет. Кроме того, дизайн ногтей будет смотреться эффектно лишь в том случае, если базовый маникюр выполнен безукоризненно. Машины же этого делать не могут. Есть немало и других нюансов, без учета которых дизайн может потерять свою привлекательность. Например, в выборе декора важную роль играет длина ногтей.
— Родика, помните самый лучший день в вашей работе?
— У меня такой каждый день, потому что я очень люблю свою профессию. А самые лучшие моменты, когда клиент дает мастеру максимальную свободу творчества на своих ногтях.
— Какой самый необычный дизайн вам приходилось делать?
— Разноцветную цветочную россыпь на ногтях. Это было очень красиво.
— Лето — время свадеб. Популярен ли цветочный нейл-дизайн у невест?
— Да, цветы приветствуются нежные — преимущественно белые или розовые. Также в свадебном маникюре используются желтые, серебристые и золотистые оттенки. Актуальны блестки и стразы.
— Может ли стильный маникюр сделать женщину моложе?
— Ухоженные руки — визитная карточка женщины. У меня есть клиентка, которой за шестьдесят. У нее руки и ногти всегда в превосходном состоянии. Она не боится экспериментировать с декором ногтей, и нужно отметить, что дизайн ее маникюра всегда стильный, а ногти в таком идеальном состоянии, о котором мечтают многие двадцатилетние девушки.
— Цветочный дизайн популярен уже многие годы. Как вы считаете, он будет в тренде и следующим летом?
— Я занимаюсь нейл-дизайном уже девять лет, и все эти годы цветы актуальны. Причем не только летом, но и в остальное время года. Нейл-технологии и средства для их воплощения постоянно совершенствуются, поэтому цветы на ногтях становятся все красивее.
Напомним, ранее Родика Мунтеану открыла для читательниц «ФАКТОВ» секреты летнего маникюра.
О том, какой дизайн ногтей сегодня в моде, «ФАКТАМ», рассказала также нейл-стилист, многократный призер международных чемпионатов по ногтевому дизайну Натали Федорчук, которая живет в Израиле.
Читайте также: Самые модные тренды лета 2019: назад в 1980-е, вездесущие бантики и огромные аксессуары.
Фото из альбома Родики Мунтеану
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!