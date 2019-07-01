Новые тренды в маникюре: цветочный дизайн (фото)

Стиль жизни

Летом в моде яркие цвета, передающие радость этого замечательного времени года. Что касается дизайна, актуальны абстракция, геометрия и живопись. Особую любовь многие женщины испытывают к цветочному дизайну. Одним из лучших мастеров в этой нише является нейл-стилист Родика Мунтеану, проживающая в Румынии. Многократный призер, а сейчас уже и судья международных чемпионатов по ногтевому дизайну, она рассказала «ФАКТАМ» о новых трендах в цветочном маникюре.

— Этим летом на ногтях в тренде полевые цветы, — говорит Родика. — Ценится ручная роспись. Декорировать цветами можно один или два ногтя, а можно и каждый ноготок. Цветовая палитра приветствуется нежная. Очень эффектны на ногтях розовый, мятный, сиреневый, лиловый, лазурный, изумрудно-зеленый оттенки. Вне моды красный цвет. Важно, чтобы оттенки гармонично сочетались, как в природе.

Можно украсить два ногтя на руке, и это будет очень эффектно

— Какие цветы пользуются у модниц наибольшей популярностью?

— Маргаритка, фиалка, космея, флоксы и розы. Каждый цветок в природе уникален. Таким он должен быть и на ногтях. Я никогда не повторяю рисунки, стараюсь импровизировать. Особо любимая мною техника — one stroke. Нейл-стилист делает один мазок двумя цветами красок. Часть кисти окунается в один цвет, вторая — в другой. Проводя всей плоскостью кисти одновременно по поверхности ногтя, вы получаете двухцветный мазок с очень нежными оттенками набранных на кисть красок. В этой технике можно создавать картины: натюрморты, пейзажи…

— Какие же цветы у вас любимые?

— Все зависит от настроения. Но больше всего мне нравится рисовать орхидеи и розы. Красиво, когда цветы на ногтях выглядят, как натуральные.

Орхидея – один из любимых цветов Родики Мунтеану

— А в тренде ли фантазийные цветы?

— Цветы, которые не существуют в природе, а созданы фантазией мастера, бывают очень красивы. Все зависит от мастерства нейл-стилиста и пожеланий клиентки.

— Стоит ли цветочный дизайн дополнять блестками и стразами?

— Конечно. Важно это делать со вкусом. Блестки, стразы, фольга должны подчеркивать красоту цветка. Блестки красиво смотрятся в технике «деграде». В большей концентрации они размещаются у края ногтя, а по мере приближения к кутикуле их количество уменьшается. Если в цветке есть фиолетовый или розовый оттенок, то яркие блестки должны быть в этой же гамме. Если вы используете блестки в оттенке, которого нет в цветке, есть вероятность, что дизайн получится безвкусным. Например, не стоит покрывать ногти зелеными блестками, если лепестки цветов розовые и сиреневые. Кристаллы лучше размешать в центре цветка или под листиком. Особенно выигрышно блестящий декор будет смотреться на более длинных ногтях. К слову, блестки любят не все клиентки. Креативный дизайн больше по душе женщинам открытым, жизнерадостным. Они готовы экспериментировать, пробовать что-то новое. Более закрытые натуры предпочитают сдержанный дизайн — например, французский маникюр. Во многих случаях выбор декора определяется настроением клиентки в данный момент.

Допускается и декор всех ногтей

— В тренде ли цветочный дизайн в педикюре?

— Такой декор может иметь место, но его делают не так часто, как на ногтях рук. Цветочный педикюр, как и маникюр, может быть нежным и очень красивым.

— Стоит ли делать цветочный дизайн на ногтях, если цветочный принт на платье?

— Это допустимо. Но цветочный дизайн ногтей не должен «перебивать» цветы на платье. Маникюр ведь дополняет наряд, словно аксессуар. Цветочный нейл-дизайн может эффектно подчеркнуть красоту однотонного наряда, если все в образе продумать до деталей. К слову, очень важно прежде, чем делать определенный дизайн ногтей, продумать, как это будет смотреться с вашими нарядами. Все должно быть в гармонии.

Цветочный дизайн – филигранная роспись

— Читала, что скоро дизайн маникюра можно будет сделать с помощью принтера и это займет всего несколько минут.

— И сейчас уже есть такие принтеры, однако этот дизайн пока далек от совершенства. С моей точки зрения, он так же отличается от салонного, как ксерокопия от оригинала. Профессиональный нейл-стилист подберет декор, который пойдет именно вам. Нужно учесть ваш стиль одежды, образ жизни, повод. Принтер, увы, сделать этого не сможет. Кроме того, дизайн ногтей будет смотреться эффектно лишь в том случае, если базовый маникюр выполнен безукоризненно. Машины же этого делать не могут. Есть немало и других нюансов, без учета которых дизайн может потерять свою привлекательность. Например, в выборе декора важную роль играет длина ногтей.

— Родика, помните самый лучший день в вашей работе?

— У меня такой каждый день, потому что я очень люблю свою профессию. А самые лучшие моменты, когда клиент дает мастеру максимальную свободу творчества на своих ногтях.

Родика Мунтеану: «Красиво, когда цветы на ногтях выглядят, как натуральные»

— Какой самый необычный дизайн вам приходилось делать?

— Разноцветную цветочную россыпь на ногтях. Это было очень красиво.

— Лето — время свадеб. Популярен ли цветочный нейл-дизайн у невест?

— Да, цветы приветствуются нежные — преимущественно белые или розовые. Также в свадебном маникюре используются желтые, серебристые и золотистые оттенки. Актуальны блестки и стразы.

— Может ли стильный маникюр сделать женщину моложе?

— Ухоженные руки — визитная карточка женщины. У меня есть клиентка, которой за шестьдесят. У нее руки и ногти всегда в превосходном состоянии. Она не боится экспериментировать с декором ногтей, и нужно отметить, что дизайн ее маникюра всегда стильный, а ногти в таком идеальном состоянии, о котором мечтают многие двадцатилетние девушки.

— Цветочный дизайн популярен уже многие годы. Как вы считаете, он будет в тренде и следующим летом?

— Я занимаюсь нейл-дизайном уже девять лет, и все эти годы цветы актуальны. Причем не только летом, но и в остальное время года. Нейл-технологии и средства для их воплощения постоянно совершенствуются, поэтому цветы на ногтях становятся все красивее.

Напомним, ранее Родика Мунтеану открыла для читательниц «ФАКТОВ» секреты летнего маникюра.

О том, какой дизайн ногтей сегодня в моде, «ФАКТАМ», рассказала также нейл-стилист, многократный призер международных чемпионатов по ногтевому дизайну Натали Федорчук, которая живет в Израиле.

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Фото из альбома Родики Мунтеану



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