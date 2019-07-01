Светлана Лобода заинтриговала фото с таинственным мужчиной

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая поймала букет невесты на свадьбе своей младшей сестры Ксении, заинтриговала сеть снимком с загадочным мужчиной. Он лежит в шортах рядом с певицей, спрятав голову за ее спиной. Подписчики предполагают, что это и есть любимый мужчина певицы. Узнать спутника Лободы невозможно, однако поклонники пытались вычислить по тату на руке. Они пришли к выводу, что на фото — точно не Тилль Линдеманн, которого называют отцом младшей дочери Лободы Тильды. Поклонники обратили внимание на оригинальную футболку Светланы со стихами.

В историях Лобода показала короткое видео, на котором она со старшей дочкой Евой, друзьями и их детьми отдыхают и дурачатся на берегу Днепра, катаются на катере и танцуют. В ролике Светлана позирует уже без загадочного спутника.

Также поклонников удивило то, что Светлана, засветившая ранее кольцо на безымянном пальце, оказалась среди желающих поймать букет невесты на свадьбе своей сестры. Ведь по традиции, в этом принимают участие только незамужние. Следует, что певица, которая ранее не выходила замуж, только мечтает о свадьбе и, возможно, скоро сама пойдет под венец.

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