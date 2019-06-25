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Влюбленная Ани Лорак сделала откровенное признание (видео)
Популярная украинская певица Ани Лорак, выступающая в России, которой приписывают роман с молодым саунд-продюсером Егором Глебом, рассказала о своих чувствах в новой песне «Я в любви». Артистка, которая не комментирует личную жизнь, поет о том, что она снова влюблена и счастлива, что чувства наполняют и вдохновляют ее.
«Свершилось! Счастлива представить вашему вниманию мою новую песню „Я в любви“. Любовь — это моя религия. Любовь — это то, что наполняет мое сердце сейчас. Любовь — это то, ради чего стоит Жить, а не Существовать», — сказала певица представляя новую работу и анонсируя чувственный клип. В тизере счастливая Каролина, в элегантном бежевом платье, подчеркивающем ее стройную фигуру, поет о своих чувствах, утопает в букетах цветов и не скрывает своих эмоций.
Напомним, о новом 26-летнем избраннике Ани Лорак известно, что он родом из Киева. Ранее он был женат на певице TAYANNA (Татьяна Решетняк), которая родила ему сына. В интервью Татьяна рассказала, что бывший супруг не отличался верностью. Сейчас Егор Глеб работает в Москве саунд-продюсером в компании, с которой сотрудничает Ани Лорак.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что 52-летний Филипп Киркоров, раздевшись в новом клипе «Стеснение пропало», шокировал поклонников и нарвался на критику.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!