Шансы на замужество резко возросли: Лобода на свадьбе поймала букет невесты (видео)

Шоу-бизнес

Проживающая в РФ популярная украинская певица Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе её сестры Ксении и киевского бизнесмена Артёма Аурсалади. Теперь поклонники артистки гадают, когда артистка уже представит общественности своего жениха, которого тщательно скрывает.

Светлана прилетела в Киев, где прошло празднование, заранее, чтобы помочь сестре с предсвадебными хлопотами. На банкет Лобода пришла с мамой и со своей дочкой — 8-летней Евой. Но, возможно, уже скоро Светлана будет появляться на таких мероприятиях в компании своего мужа, ведь согласно народной примете, пойманный букет невесты сулит девушке скорое замужество.

По словам тамады, Светлана Лобода больше всего не хотела ловить букет, и вообще стоять в той группке незамужних, но на видео видно, что младшенькая удружила, закинув букет прямо в руки Светлане.

Лобода на торжество сестры пришла в черном мини платье, подчеркнувшем её длинные ноги. Они выглядела очень эффектно, но, при этом, не «перетягивала» внимание от невесты. Отдельное внимание поклонники исполнительницы уделили обсуждению сходства Светланы с сестрой и мамой Натальей.

«Три грации», «Все на одно лицо», «Мама как старшая сестра», «Шикарные женщины», — пишут фанаты Лободы в Сети.

В качестве подарка Лобода преподнесла небольшой концерт, на котором исполнила свои хиты.

Позже артистка опубликовала совместный снимок с мужчиной, чем взбудоражила фанатов. Они тут же начали её поздравлять с тем, что она нашла свою любовь.

Интересно, что после того, как Светлана поймала букет, фанаты артистки начали атаковать страницу Тилля Линдеманна. Солиста группы Rammstein призывают как можно скорее сделать Лободе предложение. Впрочем, поклонники, похоже, немного форсируют события. Ведь Лобода, вопреки всем слухам о романе, до сих пор официально не подтвердила, что встречается с Тиллем и уж, тем более, не говорила о том, что хочет выйти за него замуж.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Светлана Лобода заинтриговала поклонников сообщением о предстоящей свадьбе.

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