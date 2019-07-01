Из-за неожиданных действий России пришлось изменить план военных учений «Си Бриз-2019» (фото)

Украина

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил о вынужденной перепланировке международных учений «Си Бриз-2019» в связи с закрытием Россией определенного участка в Черном море. Об этом адмирал заявил в понедельник, 1 июля, на торжественной церемонии открытия учений: «Меня удивляет, что накануне наших совместных учений мы получаем уведомление относительно закрытия определенного района в Черном море…».

Игорь Воронченко добавил, что украинские ВМС уже привыкли к вызовам Российской Федерации в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе.

«Хочу обратиться к командующему ВМС РФ и командующему Черноморским флотом. Ну вы нас удивляете, ну вы удивляете других, но, честно говоря, это уже смешно и по-детски. Мы готовы к таким вызовам, мы внесли коррективы и будем действовать в других районах Черного моря», — сказал командующий ВМС ВСУ.

По его словам, 1 июля участники «Си Бриз-2019» приступают к активной фазе учений, которые будут проходить на земле, в воздухе, на воде и под водой. Как подчеркнул командующий, успешные учения станут ответом «архитекторам и идеологам» гибридного вмешательства в дела Украины в целом и в Черноморский регион в частности.

«К сожалению, сегодня от них исходит угроза терроризма, угроза вмешательства в страны Черноморского региона и угроза территориальной целостности Украины, Грузии, Молдовы», — сказал Воронченко.

На пресс-конференции, состоявшейся после церемонии, руководитель учений от США, командир тактического соединения «65», капитан I ранга Мэтью Лиман отметил, что в связи с закрытием Россией определенного региона, участники учений передислоцировались.

«Мы должны помнить, что учения — это подготовка, которая проводилась последние несколько лет. 19 стран принимали участие, было сделано много визитов в Одессу и Киев. Я подчеркиваю, что это целый комплекс мероприятий, которые проходили несколько лет. В этом году впервые будет принимать участие американский катамаран. Это свидетельствует о нашей готовности поддерживать ВМС Украины, а также о том, что мы достигли слаженности и глубокого взаимопонимания», — уверен Метью Леман.

«Каждый визит в Черное море дает нам уникальную возможность работать с нашими региональными морскими партнерами и союзниками», — заявил командир ракетного эсминца США Тайсон Янг.

В свою очередь в РФ пообещали следить за действиями ракетного эсминца США Carney.

«Силы Черноморского флота приступили к наблюдению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США Carney сразу после его вхождения в акваторию Черного моря», — заявили в Национальном центре управления обороной РФ.

Ранее украинские военные из состава Объединенных сил провели учения армейской, штурмовой и истребительной авиации, предназначенной для поддержки действий кораблей ВМС и Государственной пограничной службы в акватории Азовского моря. Военные Вооруженных сил Украины в 2019 году примут участие в шести многонациональных учениях на территории Украины и 20 учениях за рубежом.

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