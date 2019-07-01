Окружение Зеленского хочет навязать Украине российский сценарий федерализации, — Сергей Таран

Украина

Партия «Европейская Солидарность» требует от президента Зеленского дать оценку заявлениям своего ближайшего окружения о вероятной федерализации Украины. В частности, предложения его окружения ввести в Украине двухпалатный парламент, предоставить Донбассу особый статус, а русскому языку — статус регионального в отдельных областях дословно повторяют российский сценарий «мирного урегулирования» вооруженного конфликта на Донбассе. Выполнение хотя бы одного из этих требований приведет к тотальной дестабилизации государства. Об этом заявил представитель команды «Европейской Солидарности», политолог Сергей Таран на пресс-конференции в Открытом офисе партии.

«Партия «Европейская Солидарность"5 лет ведет изнурительную борьбу с Российской Федерацией на всех фронтах: дипломатическом, информационном, на реальном фронте боевых действий на Донбассе. Все эти 5 лет Россия навязывала нам «мирные соглашения», которые сводились к выполнению Украиной ряда условий. В частности, РФ настаивала на предоставлении Донбассу особого статуса, отрицала факт агрессии и настаивала на признании гражданской войны.

Согласно российскому сценарию, Украина должна забыть о Крыме, Украина должна ввести федеративное устройство и внести в Конституцию соответствующие изменения. РФ также настаивала, что в рамках федерализации местные власти, в частности, главы областных местных администраций, должны избираться прямым голосованием.

Конечно, РФ настаивала на том, чтобы Украина отказалась от курса в Европейский союз и НАТО. Эти требования, на которых настаивала Россия, и на которые мы не пошли, поскольку выполнение хотя бы одного из этих условий означало бы, что Украина могла бы забыть не только о Европе и НАТО, но и могла бы забыть о мире на всей территории государства. Это привело бы к полной дестабилизации в Украине и тотальной войне", — заявил Сергей Таран.

По словам Сергея Тарана, в то время как Владимир Зеленский воздерживается от обнародования четкой позиции относительно его стратегии достижения мира с Россией, окружение нового президента делает заявления, которые в точности повторяют предложения российской стороны: «Представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что в Украине должен быть создан двухпалатный парламент. Такой парламент, как правило, действует в странах с федеративным устройством. Верхняя палата избирается по региональному признаку и представляет интересы регионов. В условиях инспирированного извне сепаратизма вводить двухпалатный парламент — это очень опасно, это все равно, что тушить пожар бензином.

Руководитель офиса президента Андрей Богдан изложил в интервью несколько тезисов, которые не могут не вызывать тревогу. Первый тезис о том, что в Украине должны вводить механизмы, которые и являются федерализацией — прямую выборность «губернаторов». Он также заявил, что русский язык должен быть официальным на оккупированных территориях после их возвращения Украине. Украинский язык, по его словам, может быть ограничена анклавом трех западных областей. Многие вопросы Богдан предложил решать на референдумах, тех, по которым в 2014 году началась оккупация Украины. Ответственность за гибель граждан Украины в Донбассе Богдан возложил не на Российскую Федерацию, а на бывшую украинскую власть. И все это сейчас стало официальной позицией Офиса президента".

«По сценарию сериала «Слуга народа», в конце Украина разделилась на отдельные микро-государства. Этот же сценарий ближайший соратник президента Андрей Богдан сейчас предлагает в качестве мирного плана. Не случайно один из сценаристов сериала «Слуга народа» Юрий Костюк является одним из заместителей главы Офиса президента. Очевидно, такие сценарии становятся официальной позицией Офиса президента. И это очень ослабляет позиции Украины на международной арене и вызывает серьезную тревогу.

Поэтому партия «Европейская Солидарность» обращается к президенту Зеленскому с требованием обнародовать свою оценку: разделяет ли он позицию своего окружения? Или это уже является официальной позицией Украины? Если это не так, тогда окружение президента Зеленского должно понести политическую ответственность за обнародование ложных планов", — отметил Сергей Таран.

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