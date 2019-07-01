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Украина

Восковые фигуры главарей боевиков "ДНР" Захарченко и "Моторолы" взорвали сеть (фото)

21:04 1 июля 2019 72
Александр Захарченко
Инф. «ФАКТОВ»

В сети опубликовали фото восковых фигур главарей террористической организации «ДНР», которая захватила часть районов Донецкой области.

«Гггг) Скульптора в студию! Творчество дыробольных))) Судя по рукам, там еще кто-то справа, Гивик?))) Моторыла на Ленина похож))», — говорится в сообщении пользователя, опубликовавшего фото.

В сети пишут, что эти фигуры якобы сделали для «социального проекта», организованного террористами.

«И „Ленин“ такой молодой! И юный Захар впереди!» — написал один из пользователей в комментариях.

«Мамадарагая!!! Фильм ужасов», — добавил еще один.

Как писали «ФАКТЫ», ранее сеть шокировало признание одного из бывших главарей террористической «ДНР» Игоря Стрелкова (Гиркина), который заявил, что он и его соратники воевали с украинской армией, прикрываясь мирным населением Донбасса.

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