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Восковые фигуры главарей боевиков "ДНР" Захарченко и "Моторолы" взорвали сеть (фото)
В сети опубликовали фото восковых фигур главарей террористической организации «ДНР», которая захватила часть районов Донецкой области.
«Гггг) Скульптора в студию! Творчество дыробольных))) Судя по рукам, там еще кто-то справа, Гивик?))) Моторыла на Ленина похож))», — говорится в сообщении пользователя, опубликовавшего фото.
В сети пишут, что эти фигуры якобы сделали для «социального проекта», организованного террористами.
«И „Ленин“ такой молодой! И юный Захар впереди!» — написал один из пользователей в комментариях.
«Мамадарагая!!! Фильм ужасов», — добавил еще один.
Как писали «ФАКТЫ», ранее сеть шокировало признание одного из бывших главарей террористической «ДНР» Игоря Стрелкова (Гиркина), который заявил, что он и его соратники воевали с украинской армией, прикрываясь мирным населением Донбасса.
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