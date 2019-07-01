В Полтаве «Жигули» провалились под землю на 5-метровую глубину (видео)

Происшествия

Сегодня, 1 июля, полтавчанин Виктор Билан лишь чудом не ушел под землю вместе со своей «шестеркой». В половине восьмого утра, как обычно, он забрал автомобиль из гаража, расположенного в спальном районе «Огнивка», чтобы отправиться на работу. И только проехал несколько метров, как вдруг асфальт начал под ним проседать. Перепуганный мужчина вовремя выскочил из салона, прихватив документы и мобильный телефон. На его глазах и на глазах нескольких свидетелей через 15 минут «Жигули» погрузились в провалившийся коллектор, заполненный нечистотами, на глубину около пяти метров.

— Еду я, значит, по дороге, и вдруг бах — удар, — рассказывает о пережитом происшествии Виктор Билан. — Я аж головой о переднее стекло ударился. Вышел из машины, резко севшей на пузо, а переднего левого колеса уже не видно. А сами «Жигули» оказались подперты асфальтом спереди и сзади. Ничего не сделаешь… Вызвал спасателей из ГСЧС. Приехали, посмотрели, говорят, ничем помочь не можем…

Спустя несколько часов провалившееся под землю авто с помощью спецтехники достали работники «Полтававодоканала». Правда, к эксплуатации она теперь непригодна. Потерпевший намерен требовать через суд у водоканала, которому принадлежит прохудившийся коллектор, компенсацию за причиненный ущерб. Но сколько на это уйдет времени и нервов, сказать сложно. Да и сможет ли компенсация в полной мере возместить утраченное — тоже вопрос без ответа.

Чтобы не оставлять микрорайон без воды, коммунальщики проложили временную резервную сеть, а из разрушенного коллектора откачали воду.

Главный инженер коммунального предприятия «Полтававодоканал» Евгений Забишный так прокомментировал ситуацию:

— Разрушение железобетонных трубопроводов — это беда Полтавы. Их применяли при строительстве канализации в 70−80 годах прошлого столетия, но их давно «съела» сульфатно-газовая коррозия. Под землей есть такие места, где вообще отсутствует трубопровод. Коллекторы в Полтаве изношены почти на 80 процентов. Лишь за прошлый год случилось свыше 70 провалов. Чтобы заменить старые коммунальные сети, нужно пять лет и около одного миллиарда гривен. Таких средств у предприятия нет.

Полиция зарегистрировала факт провала автомобиля в коллектор. Устанавливаются все детали происшествия, продолжается проверка.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как в центре Киева на Крещатике два автомобиля провалились под асфальт.

Видео poltavske.tv

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