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Переполох на одесском побережье: пляжников напугали ядовитые морские коты (видео)
На пляжах Одессы появились ядовитые скаты. В понедельник, 1 июля, эта новость, буквально заполонившая социальные сети, переполошила горожан и приезжих туристов.
Как утверждают очевидцы, сегодня на пляже «Дельфин» они заметили четырех скатов-хвостоколов (их именуют также морскими котами), близко подплывших к береговой линии. У этих рыб на хвостах расположены твердые шипы с ядом.
На новость довольно оперативно отреагировали ответственные в городе за туристическую сферу. В распространенном сообщении указывается, в частности, что скаты не нападают первыми, поэтому нужно внимательно смотреть в воде под ноги, чтобы не наступить на них. Также нежелательно купаться ночью, ибо в темноте его легко не заметить.
Так-то оно так, однако опасность скатов-хвостоколов заключается в том, что они подплывают прямо к берегу в зоны купания людей. Несмотря на то, что скаты пугливы и стараются скрыться при появлении купающихся, отдыхающие все же могут получить очень болезненный укол. Отметим, в 2016 году на том пляже «Дельфин» скат-хвостокол ударил шипом известного одесского дайвера Владислава Балинского. В свое время от аналогичного «укола» погиб знаменитый австралийский зоолог и телеведущий Стив Ирвинг.
Экологи отмечают, что морские коты охотятся на мелких морских обитателей. Они могут закапываться в песок на дне и долгое время лежать в засаде. Основная опасность для человека заключается в том, что купающийся может случайно наступить на хвостокола, и тот, защищаясь, наверняка воспользуется своим острым зазубренным шипом. От удара не спасает даже плотный купальный костюм ныряльщиков. Кроме того, скат может отравить нейротропным ядом, который вырабатывают специальные железы.
Медики отмечают, что, если вас ужалил скат, нужно вызвать скорую помощь либо сразу же обратиться в медпункт. В первую очередь необходимо вынуть «осколок» шипа, промыть рану большим количеством воды (лучше горячей) и принять антигистаминные (противоаллергические) препараты. Однако, если самочувствие пострадавшего не улучшилось или появляются какие-то осложнения, нужно обратиться к врачу, который назначит лечение.
При этом подчеркивается, что хвостоколы очень пугливы. Отдыхающим рекомендуют вести себя на морском мелководье как можно активнее и громче — топать по дну и загребать песок ногами, чтобы вынудить морского кота скрыться.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что одесситов атакуют змеи.
Видео Юрий Караванский/Facebook
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