«Второй акт театра абсурда»: Россия снова созывает Совбез ООН из-за украинского языкового закона

Украина

Совет Безопасности ООН 16 июля по запросу России повторно проведет заседание из-за вступления в силу закона о государственном языке в Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко на своей странице в Facebook.

«Делегация РФ повторно обратилась насчет обсуждения украинского языкового закона в Совбезе ООН. Сегодня при согласовании программы работы на текущий месяц такое заседание предварительно запланировали на 16 июля», — написал он.

Дипломат напомнил, что 20 мая российская сторона уже пыталась созвать заседание в день инаугурации президента Украины. На этот раз формальным поводом стало вступление закона в силу.

«Скоро нас ждет второй акт театра абсурда в Совете безопасности ООН… Все понимают, что Москву интересует не столько закон о языке, сколько любая возможность для дестабилизации ситуации в Украине», — пояснил дипломат.

Николенко напомнил, что украинская делегация неоднократно заявляла, что языковой закон является внутренним вопросом Украины, к которому Совбез ООН не имеет отношения.

Также дипломат указал, что Украина со своей стороны вместе с партнерами использует заседание, чтобы поднять насущные проблемные вопросы российско-украинского конфликта, прежде всего освобождение украинских моряков и политических заключенных, продолжающиеся обстрелы в Донбассе, в результате которых продолжают гибнуть люди, а также ответственность России за катастрофу самолета МН17.

Напомним, что 20 мая россияне попытались обвинить Украину в том, что указанный закон «прямо нарушает дух и букву комплекса мер по реализации Минских договоренностей». Тогда Москву резко поставили на место: члены Совбеза ООН проголосовали против проведения заседания, что взбесило российских представителей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 16 мая официальное издание Верховной Рады — газета «Голос Украины» — опубликовала текст закона «О функционировании украинского языка как государственного». Закон, за исключением отдельных его положений, вступает в силу через два месяца после публикации.

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