«Вопрос в гигиене головы»: Кондратюк резко высказался по поводу возвращения на экраны «Сватов»

Шоу-бизнес

Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк заявил, что не одобряет решение о разрешении показа нового сезона сериала «Сваты» и считает, что его возвращение — это не что иное, как неуважение законов. Такое мнение он выразил в интервью ресурсу «Обозреватель».

«Вопрос в банальной „гигиене головы“… Непонятно, зачем показывать такой сериал. Я не смотрю сериал „Сваты“, мне творчество „Квартала“ нравится только в „Рассмеши комика“, и все. Все остальное, что они снимают, абсолютно не для меня… Очень прискорбно, что у нас будет героем телеэфира человек, который нарушает наши законы. Речь о Добронравове. И вообще, там все российские актеры, я фильмы с российскими актерами не смотрю в принципе», — подчеркнул Кондратюк.

Кроме этого, Кондратюк указал на тот факт, что российский актер Федор Добронравов открыто пренебрегает законами Украины. В частности, посещая оккупирован Крым.

«Это теоретически обозначает, что законы Украины могут нарушать его зрители, потому что он для них является человеком, который им нравится… Это абсолютный нонсенс. Более того, он ездил в Крым после того, как „1+1“ начали суды. Он просто дерзко решил — „да идите в ж*пу, х*хлы“. Не думайте, что там были культурные литературные слова», — подчеркнул продюсер.

В то же время Кондратюк отметил, что Зеленский мог бы договориться с российским актером, и решить проблему посещения Крыма без скандала.

«Я бы не хотел слышать в украинских эфирах, во Дворце „Украина“, во Дворце спорта, тех россиян, которые развлекают захватчиков и агрессоров. Все очень просто… Сознательные украинцы сериал „Сваты“ не смотрят. Это сериал для россиян. В принципе, единственное, с чем можно поздравить продюсеров сериала — Зеленского, братьев Шефир и Богуцкого — они заработали на этом. Но зрителей с просмотром этого сериала я не поздравляю», — резюмировал он.

Напомним, что в ноябре 2017 Минкульт Украины внес в «черный список» фильмы и сериалы с участием Федора Добронравова (в «Сватах» он исполняет одну из главных ролей). СБУ запретила актеру въезд в Украину сроком на три года из-за поездок в оккупированный Крым. 27 марта 2019 года Окружной административный суд города Киева признал противоправными действия Госкино, Минкульта и СБУ относительно запрета показа сериала «Сваты». Этим самым он фактически разрешил транслировать сериал на украинских телеканалах. 1 июля, на украинском телеканале «1+1» стартовал показ шестого сезона скандального сериала «Сваты».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», весной текущего года российский актер Федор Добронравов, долгое время находившийся в списке невъездных в Украину, отправился на гастроли в оккупированный Крым. У звезды сериала «Сваты» были спектакли в Керчи и Севастополе.

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