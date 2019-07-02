- 03:21 Десятки тысяч: в Минздраве назвали страшные цифры заболевших корью украинцев
- 02:55 «Вопрос в гигиене головы»: Кондратюк резко высказался по поводу возвращения на экраны «Сватов»
- 02:25 На «целебную» могилу Началовой начали возить паломников
- 01:55 Жуткое ДТП на Волыни: скорая врезалась в грузовик, погибли люди
- 01:25 Филипп Янковский изменился до неузнаваемости после борьбы с раком
- 00:55 Идеолог партии Зеленского открестился от языковой инициативы Богдана
- 00:08 Влад Топалов остался без смокинга: стали известны подробности свадьбы певца с Региной Тодоренко в Италии
- 01.07 23:55 «Второй акт театра абсурда»: Россия снова созывает Совбез ООН из-за украинского языкового закона
- 01.07 23:12 Шесть детей травмированы вследствие взрыва неизвестного предмета в Днепропетровской области
- 01.07 23:09 Убийство ребенка в Переяславе: суд принял жесткое решение по подозреваемому
- 01.07 22:45 Переполох на одесском побережье: пляжников напугали ядовитые морские коты
- 01.07 22:34 Сенсация на Уимблдоне: 15-летняя школьница победила легендарную Уильямс
«Вопрос в гигиене головы»: Кондратюк резко высказался по поводу возвращения на экраны «Сватов»
Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк заявил, что не одобряет решение о разрешении показа нового сезона сериала «Сваты» и считает, что его возвращение — это не что иное, как неуважение законов. Такое мнение он выразил в интервью ресурсу «Обозреватель».
«Вопрос в банальной „гигиене головы“… Непонятно, зачем показывать такой сериал. Я не смотрю сериал „Сваты“, мне творчество „Квартала“ нравится только в „Рассмеши комика“, и все. Все остальное, что они снимают, абсолютно не для меня… Очень прискорбно, что у нас будет героем телеэфира человек, который нарушает наши законы. Речь о Добронравове. И вообще, там все российские актеры, я фильмы с российскими актерами не смотрю в принципе», — подчеркнул Кондратюк.
Кроме этого, Кондратюк указал на тот факт, что российский актер Федор Добронравов открыто пренебрегает законами Украины. В частности, посещая оккупирован Крым.
«Это теоретически обозначает, что законы Украины могут нарушать его зрители, потому что он для них является человеком, который им нравится… Это абсолютный нонсенс. Более того, он ездил в Крым после того, как „1+1“ начали суды. Он просто дерзко решил — „да идите в ж*пу, х*хлы“. Не думайте, что там были культурные литературные слова», — подчеркнул продюсер.
В то же время Кондратюк отметил, что Зеленский мог бы договориться с российским актером, и решить проблему посещения Крыма без скандала.
«Я бы не хотел слышать в украинских эфирах, во Дворце „Украина“, во Дворце спорта, тех россиян, которые развлекают захватчиков и агрессоров. Все очень просто… Сознательные украинцы сериал „Сваты“ не смотрят. Это сериал для россиян. В принципе, единственное, с чем можно поздравить продюсеров сериала — Зеленского, братьев Шефир и Богуцкого — они заработали на этом. Но зрителей с просмотром этого сериала я не поздравляю», — резюмировал он.
Напомним, что в ноябре 2017 Минкульт Украины внес в «черный список» фильмы и сериалы с участием Федора Добронравова (в «Сватах» он исполняет одну из главных ролей). СБУ запретила актеру въезд в Украину сроком на три года из-за поездок в оккупированный Крым. 27 марта 2019 года Окружной административный суд города Киева признал противоправными действия Госкино, Минкульта и СБУ относительно запрета показа сериала «Сваты». Этим самым он фактически разрешил транслировать сериал на украинских телеканалах. 1 июля, на украинском телеканале «1+1» стартовал показ шестого сезона скандального сериала «Сваты».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», весной текущего года российский актер Федор Добронравов, долгое время находившийся в списке невъездных в Украину, отправился на гастроли в оккупированный Крым. У звезды сериала «Сваты» были спектакли в Керчи и Севастополе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.