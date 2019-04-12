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Культура

Звезда сериала "Сваты", которому недавно отменили запрет на въезд в Украину, снова засветился в Крыму

16:27 12 апреля 2019 155
добронравов
Инф. «ФАКТОВ»

Российский актер Федор Добронравов, долгое время находившийся в списке невъездных в Украину, отправился на гастроли в оккупированный Крым. У звезды сериала «Сваты» запланированы спектакли в Керчи и Севастополе.

Как сообщают Крым.Реалии, Добронравов играет главную роль в комедийном спектакле «Ловушка для мужа». Оранизатором гастролей является «Санкт-Петербург Концерт».

Запрет на въезд в Украину действовал для Добронравова с ноября 2017 года, когда он был внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности. Причиной стали поездки в Крым в нарушение установленных Украиной правил и антиукраинские высказывания.

В январе 2019 года создатели сериала «Сваты» решили оспорить запрет в суде. Киевский суд признал противоправными действия СБУ в отношении Добронравова и таким образом отменил запрет артисту на въезд в Украину.

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