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В Аргентине перевернулся автобус с туристами, погибли 15 человек (видео)

В Аргентине, в провинции Тукуман в результате ДТП с участием автобуса погибли по меньшей мере 15 человек. Об этом пишет информационный ресурс Todo Noticias.

Сообщается, что водитель и его сменщик были задержаны по запросу прокуратуры. Оба были госпитализированы после аварии с легкими травмами. Всего пострадали около 40 человек.

Сообщается, что автобус перевернулся на повороте. В момент аварии был сильный туман. Водитель, по предварительным данным, не справился с управлением из-за плохой видимости.

Пассажирами автобуса были преимущественно пенсионеры, направлявшиеся в курортный город Термас-де-Рио-Ондо, где расположены термальные источники.

Tragedia en Tucumán: volcó un micro que llevaba jubilados de Mendoza a las termas de Río Hondo, en Santiago del Estero.

Fue en la ruta 157, a la altura de Lamadrid. Creen que había muy poca visibilidad, el chofer no habría advertido una curva y el micro volcó pic.twitter.com/xWiOkZw8fD — TN — Todo Noticias (@todonoticias) 1 июля 2019 г.

Ранее сообщалось, что на севере Индии после того, как пассажирский автобус съехал с дороги в ущелье, погибли по меньшей мере 44 человека.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Николаевом в смертельное ДТП попал санитарный автобус. Трагедия произошла 12 июня, около 16:05, на 124-м км автодороги Одесса — Мелитополь — Новоазовск, возле села Половинки Березанского района Николаевской области. Было выяснено, что 66-летний водитель микроавтобуса Toyota Hiace не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась.

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