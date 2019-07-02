Происшествия

В понедельник, 1 июля, во время пожара в селе Черное Окнянского района Одесской области погибли четверо малышей. Как рассказали свидетели, пожар разыгрался на рассвете, в частном домостроении. «Над крышей дома появился дымок, который становился все сильнее и сильнее. Начал стрелять шифер. Мы заподозрили что-то неладное, стали стучаться в дом. Никто не отвечал…» — рассказали очевидцы.

Оказалось, что никого взрослых в доме не было. Соседи решили, что деток своих те забрали с собой, однако на поверку все оказалось куда трагичнее.

«Они попросту заперли четырех крошечек, а сами пошли праздновать день рождения соседки. Отмечали здесь, прямо в посадке, в кустах…» — возмущаются сельчане.

На вопрос: «Кто они, о ком речь идет?» отвечают, что известно, дескать, о ком. О 19-летней Катерине, хозяйке дома, матери двух девочек — двухлетней и пятимесячной.

А еще — о 23-летней Валентине, родственнице хозяйки, сестре ее бывшего мужа, которая приехала в гости буквально на днях со своими маленькими дочерьми, приблизительно такого же возраста, как и хозяйские девочки.

Оставив детей одних в доме, да еще и заперев их, молодые мамы решили гульнуть на дне рождения. По словам сельчан, подобны «посиделки» с мамашами случались и раньше.

«Выпивали они добре, мы пытались их как-то пристыдить, а они все обещали, что это уже последний раз и больше, дескать, ни грамма в рот не возьмут. А вот нынче-то и вовсе трагедия …» — говорят жители села.

На вызов спасатели прибыли быстро, пламя потушили в течение получаса, однако…

«Было уже поздно. Огонь очень быстро распространялся по помещению: дети сами пробовали открыть входную дверь и запустили туда воздух. Пламя разгорелось с новой силой. Когда его потушили, в доме обнаружили тела четырех детей: трое — в комнате, одна — на полу в коридоре», — рассказал начальник местного подразделения ГСЧС Вадим Гончарук.

По словам Николая, отца двух погибших девочек и бывшего мужа Катерины, во всем виновата именно она. Он же — брат Валентины, а значит, дядя еще двух погибших малышек.

«Даже в кошмарном сне такое привидится не может. Они еще имеют наглость заявлять, что невиновны, поскольку, отлучились ненадолго и были рядом с домом, сидели на углу. Это все — ложь и уловки. Они должны ответить по всей строгости закона. Если их не осудят, я их сам поубиваю…» — не скрывает возмущения Николай.

Причины и обстоятельства пожара сейчас устанавливают эксперты.

Как сообщили в полиции, ЧП случилось 1 июля около 07.00. «В частном жилом доме, где находились девочки 2017 и 2018 годов рождения, произошло возгорание домашнего имущества. К сожалению, спасатели, которых вызвали местные жители, заметив задымление, обнаружили детей без признаков жизни», — сказали в полиции.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы Окнянского и Подольского подразделений полиции. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, родители девочек. Как установили полицейские, две местные жительницы 19 и 23 лет оставили детей дома без присмотра, а сами пошли в гости к подруге. После трагедии их обнаружили в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердила медицинская экспертиза. У одной из горе-мамочек выявили 1,5 промилле в крови.

Решается вопрос о квалификации уголовного производства.

По распоряжению главы Окнянской райадминистрации 2 июля объявлен в районе днем траура: отменили все развлекательные мероприятия, приспустили государственные флаги на зданиях. На полдень запланирована минута молчания.

Президент Владимир Зеленский поставил задачу для руководителя Одесской ОГА — расследовать пожар и гибель четырех детей.

«Одна из первых задач для нового главы Одесской ОГА — взять под личный контроль выяснение причин этой трагедии и предотвращение подобных случаев в будущем», — процитировал Зеленского Офис президента.

Правда, и здесь не без вопросов: нового руководителя региона пока еще нет, а кандидатура, которую предложил Кабмину президент, вызвала бурную отрицательную реакцию у одесситов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Каменском Днепропетровской области во время пожара в частном доме погибла двухлетняя девочка.

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