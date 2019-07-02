Похищенный бизнесмен смог убежать из плена — СМИ

Украина

Исчезнувший 27 мая директор компании «Софт Оил» Кирилл Суворов смог сбежать из заточения на одной из загородных турбаз Днепра, где его насильно удерживали. Об этом сообщается в программе «Надзвичайні новини».

Журналистам удалось встретиться с бизнесменом. По словам Суворова, его силой заставили сесть в машину и сообщили, что якобы везут в областную налоговую давать показания.

«Начали давить психологически, требуя подписать отказ от своей фирмы, угрожали расправой и пытками», — сообщил он.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что украинская компания ТОВ «Софт Оил» подписала контракт на поставки масла базового в Украину. Уже в 20-х числах мая в Николаев пришли два танкера с товаром.



После проведения всех необходимых лабораторных исследований и получения подтверждения о правильном указании кода товаров в таможенной декларации была оплачена первая часть сборов в бюджет в размере 8 миллионов гривен. Однако за день до этого, 27 мая, директор компании странным образом исчез, а груз оказался заблокирован по ходатайству налоговой милиции Днепропетровской области.

19 июня представители компании «Софт Оил» и адвокаты провели брифинг в агентстве «Интерфакс-Украина», где обнародовали версию о причастности к похищению их директора Кирилла Суворова региональных фискалов. Также представители «Софт Оил» потребовали от ГБР открыть уголовное производство по факту похищения. Владелец компании Дмитрий Олейник заявил, что Суворова похитили с целью вымогательства. По этой же причине был заблокировали груз на таможне.

Как выяснилось позже, под давлением Суворов подписал бумаги. Но вместо камеры попал на загородную базу под охрану, как заложник. Пока его искали родственники, на имущество компании «Софт Оил» был наложен арест решением районного суда Днепра. Работники компании подали заявления о пропаже в правоохранительные органы.

По словам Олейника, неизвестные вымогали выкуп за снятие ареста в размере нескольких сотен тысяч долларов.

Как выяснил адвокат семьи похищенного Егор Латайко, Суворова держали в заточении поочередно на двух загородных базах отдыха. При этом, как заявил адвокат, назвали «программой защиты свидетеля» похищение, невозможность связаться с родными, прессинг и насильственное удерживание бизнесмена.

После этих событий решение суда об аресте имущества фирмы было отменено, а апелляция адвокатов ТОВ «Софт Оил» удовлетворена. Как сообщают журналисты программы «Надзвичайні новини» этим делом уже заинтересовалось Госбюро расследований. Руководство фирмы подало заявление о произволе налоговиков во все правоохранительные органы, в том числе ГПУ и СБУ.

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