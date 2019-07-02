Происшествия

Жительница Закарпатья умерла после визита к стоматологу: первые детали трагедии

В Межгорской районной больнице (Закарпатская область) умерла 20-летняя девушка, которую госпитализировали с вероятной аллергией на медпрепарат после посещения стоматолога.

Как сообщает Mukachevo.net, жительнице населенного пункта Межгорье стало плохо после того, как стоматолог сделал ей обезболивающий укол.

Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство по ст. 140 УК — непрофессиональное выполнение врачебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия. Также в полиции проверят законность работы врача-стоматолога, недавно уволенного из больницы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в стоматологическом кабинете в Подольском районе столицы скончалась 48-летняя пациентка, постоянная клиентка заведения. Врачи скорой, которые прибыли на вызов, констатировали смерть.

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