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Экс-тренер «Реала», «Ливерпуля» и «Челси» Рафаэль Бенитес подался в Китай на 13,5 млн евро в год (фото)
Один из самых титулованных тренеров мира 59-летний испанец Рафаэль Бенитес, недавно покинувший английский «Ньюкасл», заключил контракт с китайским клубом «Далян Ифань» (цвета команды, в частности, защищают знаменитый словак Марек Гамшик и бельгиец Яннник Карраско). Об этом сам специалист сообщил на своей странице в Twitter: «После долгого пути… Начинается новый вызов! Я рад начать этот новый проект с «Далян Ифань».
По условиям соглашения с клубом, занимающим в турнирной таблице чемпионата Китая 10-е место, Бенитес будет получать более 13,5 млн евро в год.
Напомним, что Рафаэль Бенитес известен по работе с «Валенсией», «Реалом», «Ливерпулем», «Челси», «Интером», «Наполи» и «Ньюкаслом». В частности, испанец — самый успешный тренер в истории «Валенсии», который смог за три сезона своего пребывания у руля клуба дважды сделать его чемпионом и один раз выиграть Кубок УЕФА. Рафа один из всего лишь трех тренеров (наряду с Бобом Пэйсли и Жозе Моуриньо), которому удалось выиграть Кубок УЕФА, а на следующий сезон победить в Лиге чемпионов. Он стал вторым (после Джо Фэгана) тренером «Ливерпуля», который смог выиграть Лигу чемпионов в первый же сезон руководства командой.
Кроме того, он выиграл с «Челси» Лигу Европы, с «Ливерпулем» — Суперкубок УЕФА, а с «Интером» — клубный чемпионат мира.
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Фото Getty Images
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