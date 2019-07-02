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- 13:04 «Может нокаутировать»: бывший чемпион мира – о предстоящем дебюте Усика в супертяжелом дивизионе
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«Может нокаутировать»: бывший чемпион мира – о предстоящем дебюте Усика в супертяжелом дивизионе (фото)
Экс-чемпион мира по версии WBA в супертяжелой весовой категории британец Дэвид Хэй, ровно восемь лет назад, 2 июля 2011-го, потерпевший поражение от украинца Владимира Кличко, высказался о дебюте в супертяжах другого нашего соотечественника — Александра Усика.
«Все зависит от его рук. Я слышал противоречивые сообщения. Некоторые говорили, что Усик надорвал бицепс, другие говорили, что он разорвал его полностью. Здесь большая разница, ведь во втором случае нужна операция, чтобы прикрепить его. Даже если его рука будет идеальна на 100%, сложно побить супертяжа мирового уровня, как Чисора или Такам. Настоящего супертяжа, который идет вперед и оказывает на тебя давление. Тебе нужна сила удара, чтобы держать здоровяков в узде. Александр — не большой панчер, не одноударный нокаутер, но он точно может тебя нокаутировать. Он просто не известен этим. Он известен своими умениями, своими движениями головой, своими углами. Но иногда тебе действительно нужно держать супертяжа на расстоянии своих рук, потому что ты мелкий парень. И тебе нужно уметь потрясать с одного удара. Как Эвандер Холифилд, который перешёл в супертяжи и нокаутировал Бастера Дагласа. Он не был большим панчером, но смог это сделать, смог тягаться с Ленноксом Льюисом, побить Джорджа Формена. Он владел силой удара, чтобы тягаться с супертяжами, потому что он был супертяжелым панчером. Я думаю, у Усика есть набор умений, чтобы сделать это», — поделился своим мнением Хэй в интервью Boxing Social.
Отметим, что из-за травмы Александра его поединок против Карлоса Такама, который должен был стать дебютным в супертяжелом весе, был отменен. Как сообщил промоутер нашего соотечественника Эдди Хирн, снова в ринге Усика мы сможем увидеть в конце сентября или октябре этого года, причем его соперником все же станет камерунский боксер. «Желаю, чтобы Усик выздоровел, потому что я жду этого поединка и знаю, что выиграю. Я собираюсь нокаутировать его. Он — очень быстрый боксер, но он еще никогда не сталкивался с ударом супертяжеловеса. Усик, я жду тебя», — приводит слова Такама издание The Express.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик стал обязательным претендентом на бой с победителем реванша Руис — Джошуа.
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