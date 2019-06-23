Спорт

Усик стал обязательным претендентом на бой с победителем реванша Руис – Джошуа

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16−0, 12 КО) назначен обязательным претендентом на чемпионский бой в супертяжелом весе с победителем реванша Энди Руис — Энтони Джошуа, сообщает официальный сайт WBO.

Напомним, что 1 июня мексиканец Руис (33−1, 22 КО) завоевал титулы WBO, WBA, IBO и IBF, сенсационно победив британца Энтони Джошуа (22−1, 21 КО) техническим нокаутом. Победитель реванша между Руисом и Джошуа, который пройдет в конце 2019 года, и должен стать следующим соперником украинца.

Напомним, что Александр Усик планировал дебютировать в тяжеловесах 25 мая, но бой против камерунца Карлоса Такама (36−5-1, 28 КО) был перенесен из-за травмы украинца. Теперь боксеры могут сойтись в ринге ориентировочно в сентябре, и в случае успеха Усик станет претендентом на пояс WBO в супертяжелом дивизионе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик стал вторым в рейтинге лучших чемпионов за всю историю WBC.

Фото Twitter

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