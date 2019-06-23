- 11:24 Пробили головы и ограбили: под Запорожьем напали на полицейских за сделанное замечание
- 10:45 Усик стал обязательным претендентом на бой с победителем реванша Руис – Джошуа
- 10:28 С перекрытыми дорогами и под охраной силовиков: в Киеве проходит Марш равенства
- 10:04 Первый 4-этажный дом на Крещатике казался киевлянам таким высоким, что многие боялись ходить возле него
- 10:01 В Харькове авто влетело в здание горсовета: фото с места происшествия
- 09:34 Легкий рецепт домашнего мороженого: быстро и вкусно, не требуется мороженица
- 09:21 Россия перебрасывает в Беларусь «Искандеры» и сотни военных: что происходит
- 08:36 В сети показательным видео разоблачили фейк российских пропагандистов о наплыве туристов в Крым
- 08:05 Золотые люди: Дмитрий Комаров поставил в пример одесситок
- 07:42 Порошенко посетил свадьбу легендарного добровольца
- 07:39 Горечь, соленый, металлический: привкус во рту может быть признаком серьезных заболеваний
- 07:33 Где смотреть онлайн Европейские игры-2019: расписание телетрансляций 23 июня
Усик стал обязательным претендентом на бой с победителем реванша Руис – Джошуа
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16−0, 12 КО) назначен обязательным претендентом на чемпионский бой в супертяжелом весе с победителем реванша Энди Руис — Энтони Джошуа, сообщает официальный сайт WBO.
Напомним, что 1 июня мексиканец Руис (33−1, 22 КО) завоевал титулы WBO, WBA, IBO и IBF, сенсационно победив британца Энтони Джошуа (22−1, 21 КО) техническим нокаутом. Победитель реванша между Руисом и Джошуа, который пройдет в конце 2019 года, и должен стать следующим соперником украинца.
Напомним, что Александр Усик планировал дебютировать в тяжеловесах 25 мая, но бой против камерунца Карлоса Такама (36−5-1, 28 КО) был перенесен из-за травмы украинца. Теперь боксеры могут сойтись в ринге ориентировочно в сентябре, и в случае успеха Усик станет претендентом на пояс WBO в супертяжелом дивизионе.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик стал вторым в рейтинге лучших чемпионов за всю историю WBC.
Фото Twitter
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!