После запуска рынка энергосистема работает в штатном режиме, — Донбассэнерго  

Украина

1 июля в Украине стартовала реформа рынка электроэнергии. Некоторые эксперты прогнозировали сбои в системе после запуска, однако энергосистема работает нормально. Об этом заявил заместитель директора ПАО «Донбассэнерго» Олег Ларионов.



«Торги прошли вчера, и сегодня прошли. Конкретные изменения можно будет озвучить в конце недели, когда все балансы схлопнутся. С завтрашнего дня будет более понятно, но в целом все нормально», — отметил Ларионов.



По его словам, стабильность системы зависит не от условий работы рынка, а от производства электроэнергии генерацией.



«Эксперты прогнозировали сбои, но сбои не зависят от нового рынка. Там диспетчеризируют сотрудники Укрэнерго, независимо, новый это рынок или старый. Если не будет хватать генерации, то ее ни в старой модели, ни в новой не будет хватать. А если генерация стабильно работает, то никаких и сбоев нет», — подчеркнул заместитель ПАО «Донбассэнерго».



Напомним, 1 июля стартовала новая модель рынка электроэнергии в соответствии с нормами закона «О рынке электрической энергии», принятого в 2017 году. Результаты первых торгов свидетельствуют об успешном старте энергореформы. Такое мнение высказал директор ГП «Оператор рынка» Владимир Евдокимов. По его словам, в течение последних двух суток перед запуском новой модели оптового рынка электроэнергии персонал «Оператора рынка», отвечающего за функционирование РСВ и внутрисуточного рынка (ВСР), работал круглосуточно, чтобы обеспечить своевременное начало операций, которые предполагает новая модель рынка электроэнергии.

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