Новые тренды в прическах: советы знаменитого стилиста (фото)

Стиль жизни

Лето — пора красивых причесок. Окрашивание и стрижки становятся смелее и экстравагантнее. И если к кардинальным переменам вы еще не готовы, все равно нужно учитывать новые тенденции в моде. Сегодня без этого уже никак нельзя, если хотите идти в ногу со временем. Стильная прическа — важный элемент образа. Она способна как подчеркнуть его достоинства, так и свести все старания модницы к нулю. О новых трендах в прическах «ФАКТАМ» рассказал известный голландский стилист по прическам Яни Бимстер, среди клиентов которого звезды спорта и шоу-бизнеса.

— Говоря о тенденциях в прическах, мы видим возврат к моде начала девяностых годов, — рассказывает Яни Бимстер. - Фаворитами являются минималистичные формы. Такие прически удобны, их легко укладывать. Новые идеи стрижек вдохновлены дизайном и архитектурой. При этом в прическах ценится динамика. Она в пучках волос и завитках. В тренде легкие «многослойные» стрижки.

Фаворитами являются минималистичные формы. Такие прически удобны, их легко укладывать

— Какую длину предпочесть?

— Актуальны волосы любой длины. Но в каждом конкретном случае имеет значение каждый сантиметр. Знаете, это как длина платья. Чуть длиннее оно или короче, для женщины это может иметь большое значение.

— А какие цвета в моде?

— В цветовой гамме приветствуются авангардные оттенки. Например, темно-фиолетовый. Современная женщина стремится к переменам, и мода предоставляет все возможности для этого. Она может часто менять цвет волос, даже каждый месяц. Щадящие средства для тонирования позволяют вам смело экспериментировать и искать свой стиль и образ. Именно поэтому моя новая коллекция называется «Я могу измениться в любое время».

Сегодня в прическах ценится динамика

— Трудно представить, что можно так часто менять цвет волос.

— Ничего удивительного. Для этого нужно их один раз обесцветить, а потом тонировать по желанию. Сегодня это может быть прохладный оттенок блонда, затем — фиолетовый, спустя время — медный, а вскоре, например, темно-коричневый. Вы можете меняться хоть каждую неделю! При этом важно, чтобы ваши волосы оставались здоровыми и блестящими.

— А что сегодня считается антитрендом?

— Седые и желтые волосы, а также слишком длинные. Не актуальны чересчур массивные прически и все меньше популярны плетения.

— Сегодня в продаже много аксессуаров для волос. Какие особенно модны?

— Нет, это не заколки. Самый модный акцент — принт на волосах. Он позволяет вам самовыразиться, как гаджет, сумочка или эффектное украшение на шее или на руке. А вообще волосы — самое драгоценное украшение, которое у нас есть. Помните об этом!

— Как правильно ухаживать за волосами?

— Уход начинается с хорошего шампуня, маски, кондиционера. Важно правильно подобрать их в зависимости от типа ваших волос. Относитесь к своим волосам так же бережно, как к коже, защищайте их от солнца. Используйте качественные средства. Например, органическое масло, которое не утяжеляет волосы.

— Можно ли мыть волосы каждый день? Этот вопрос интересует многих женщин. Одни стилисты говорят «да», другие находят аргументы против. А как считаете вы?

— Да, можно, если пользуетесь мягким шампунем без сульфатов и силикона, которые при накоплении вредят волосам. Наносите шампунь при мытье головы дважды. Каждый раз средство тщательно смывайте, а затем при полоскании используйте кондиционер. Сушите волосы очень нежно и деликатно, ни в коем случае не против роста. Не используйте некачественные расчески, они могут повредить волосы.

— Яни, как вы стали стилистом?

— В юности хотел стать поваром, но все решил случай. Однажды меня пригласили стать моделью в салоне. Я наблюдал за работой мастера и решил, что тоже хочу стать парикмахером. Мне очень повезло, что смог пройти обучение в очень известной Академии Junge & Michealis в Кельне. Начал свое обучение, когда мне было семнадцать лет. А в девятнадцать уже участвовал в чемпионате мира по парикмахерскому искусству в Роттердаме. Все было так стремительно, что в 21 год я уже смог открыть свой салон. И сегодня обожаю то, чем занимаюсь. Мне нравится постоянно быть в поиске. Форма и цвет волос могут творить с человеком чудеса. Стильная прическа дарит уверенность. Чтобы найти свой вариант, важно учитывать форму лица, тон кожи, цвет глаз. И, конечно, стиль одежды, образ жизни. Прическа может сделать прекрасным ваш день. А в результате даже изменить жизнь.

Чтобы найти свой вариант прически, важно учитывать форму лица, тон кожи, цвет глаз. И, конечно, стиль одежды, образ жизни

— Какой комплимент клиента вам особенно запомнился?

— Одна женщина как-то сказала мне: «Вы действительно волшебник волос». А когда посмотрела шоу стилистов, в котором я участвовал, добавила: «Знаете, вы звезда с ножницами!» Для меня самый большой комплимент — когда люди возвращаются в мой салон и позволяют творить с их волосами чудеса.

Яни Бимстер: «Волосы - самое драгоценное украшение, которое у нас есть»

— Где вы черпаете вдохновение?

— Меня вдохновляет сама работа. В ней столько креатива! А еще дарят вдохновение музыка, архитектура, природа, люди… Очень важно, что во всем меня поддерживает моя жена.

— Как вы считаете, какие прически будут актуальны в будущем?

— Популярность набирает трафаретный дизайн на волосах. Что же касается форм, они будут функциональны. Люди ценят удобство и необычность. Неординарная прическа сродни эксклюзивному платью.

— Вы бывали в Киеве?

— В ноябре прошлого года был в столице Украины на мастер-классе и принимал участие в грандиозном шоу. Замечательное время! Вспоминаю его с теплотой. В Киеве очень гостеприимные и доброжелательные люди. А сам Киев очень красив. Старина и современность прекрасно сочетаются в архитектуре. Я хотел бы еще раз приехать в Украину, увидеть в Киеве те места, которые не успел посетить прошлый раз, и побольше узнать о них.

Ранее о новых трендах в стрижках и окрашивании, а также о том, как ухаживать за волосами летом, «ФАКТАМ» рассказывала киевский стилист Ольга Мачарова, которой доверяют свои прически многие известные люди.

А секреты модных тенденций в маникюре «ФАКТАМ» открыла нейл-стилист, живущая в Болгарии, Ирина Кулик-Граматикова.

Кроме того, украинский визажист, многократный призер и судья престижных профессиональных конкурсов Наталья Сердюк в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала о новых тенденциях в макияже, а также о секретах ухода за кожей лица.

Фото Яни Бимстера

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