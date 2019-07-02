Хабиб Нурмагомедов заговорил о завершении карьеры (фото)

Спорт

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагодемов, не проигравший ни одного из 27 поединков в карьере, задумывается о завершении выступлений на профессиональном уровне.

«Определенно, карьера у меня не на начальном этапе, и я недалек от ее завершения. Но пару боев, наверное, надо провести. Чувствую, что во мне еще горит огонь соперничества. Хочу выступать, хочу противостоять лучшим бойцам мира. Посмотрим, на этот вопрос сейчас бессмысленно отвечать — у меня бой впереди. Что буду делать после окончания карьеры? Отдохну. Просто от людей отдохну, если получится. Об остальном я особо не думаю», — признался Нурмагомедов в эфире одного из российских телеканалов.

При этом менеджер россиянина Ризван Магомедов отметил, что Хабиб неоднократно говорил, что хочет завершить карьеру на отметке 30−0 (30 побед, ни одного поражения) в карьере. «Здесь все будет зависеть исключительно от него, от его желания — проведет он еще три или 33 боя. Если у него завтра отпадет желание тренироваться и драться, то никакой контракт не заставит его это делать. Да, он говорил про желание сделать рекорд 30−0 и на этом закончить. Но посмотрим, как все сложится», — приводит слова функционера сайт Sport24.

Напомним, что свой первый бой после дисквалификации Нурмагомедов проведет 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) против американца Дастина Порье. Как отметил Магомедов, гонорар Хабиба за предстоящий поединок составит не менее 3 миллионов долларов — именно столько получил за скандальный бой с россиянином в октябре прошлого года ирландец Конор Макгрегор (при этом добывший победу Нурмагомедов получил всего 2 млн).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что дисквалифицированный Хабиб подписал новый контракт с UFC.

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