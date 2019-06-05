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Дисквалифицированный Хабиб подписал новый контракт с UFC
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов (27 побед, ни одного поражения), продолжающий отбывать дисквалификацию за драку после боя с Конором Макгрегором, подписал новый контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом.
«Мы очень довольны подписанием нового контракта. Благодарны UFC, переговоры прошли очень легко. Это, пожалуй, самые легкие переговоры из всех, что у меня были. Условия контракта абсолютно справедливые, мы сразу перешли к делу. Это один из крупнейших контрактов в истории UFC. Я думаю, что Хабиб — самый великий боец в истории, независимо от весовой категории. Он никогда не проигрывал, не пропускал мощнейшие удары, не падал. Он практически в каждом раунде доминировал с любым оппонентом. И все это делал без допинга. Именно поэтому он является самым высокооплачиваемым бойцом UFC. Поверьте мне, он — самый высокооплачиваемый спортсмен в UFC. Я это говорю, потому что знаю всю картину», — поделился подробностями нового соглашения с сайтом BJ Penn менеджер бойца Али Абдельазиз.
Условия контракта ни менеджер, ни организация не сообщают. Известно только, что он рассчитан на несколько боев, а также то, что в соглашении оговорены условия боя с канадцем Жоржем Сен-Пьером (26 побед, 2 поражения), если такой состоится.
Напомним, что свой следующий бой Хабиб, срок дисквалификации которого истекает 6 июля, проведет 7 сентября в Абу-Даби, где встретится с американцем Дастином Порье (25 побед, 5 поражений).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб устроил спарринг с отцом и не смог выиграть.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.