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Происшествия

В Одессе мужчина зарезал жену и едва не убил сына

14:52 2 июля 2019 399
нож в руках
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Кровавой драмой закончился приступ ревности 59-летнего одессита, которого покинула жена. Женщина пришла в квартиру дома по улице Прохоровской, где они когда-то совместно проживали, чтобы забрать свои вещи. Между бывшими супругами возникла ссора, в ходе которой мужчина схватил нож и нанес бывшейжене несколько проникающих ранений. Женщина скончалась на месте. Ранее в центре Одессы пожилой мужчина вырезал семью соседей-должников.

Досталось и заступившемуся мать 17-летнему сыну, который сопровождал ее. Горе-отец бросился на него с ножом и ранил в ногу.

После этого разбушевавшийся вдовец попытался покончить с собой — вскрыл живот, но выжил. Его задержали вовремя приехавшие полицейские и передали прибывшим медикам скорой помощи.

Как оказалось, раненный парень вместе со своим другом сумели добраться до расположенной неподалеку школы. Преподаватели вызвали полицию.

Главный «герой» кровавого инцидента госпитализирован и находится в больнице под круглосуточной охраной полицейских.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Тернополе зверски зарезали молодую женщину.

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