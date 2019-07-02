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В Одессе мужчина зарезал жену и едва не убил сына
Кровавой драмой закончился приступ ревности 59-летнего одессита, которого покинула жена. Женщина пришла в квартиру дома по улице Прохоровской, где они когда-то совместно проживали, чтобы забрать свои вещи. Между бывшими супругами возникла ссора, в ходе которой мужчина схватил нож и нанес бывшейжене несколько проникающих ранений. Женщина скончалась на месте. Ранее в центре Одессы пожилой мужчина вырезал семью соседей-должников.
Досталось и заступившемуся мать 17-летнему сыну, который сопровождал ее. Горе-отец бросился на него с ножом и ранил в ногу.
После этого разбушевавшийся вдовец попытался покончить с собой — вскрыл живот, но выжил. Его задержали вовремя приехавшие полицейские и передали прибывшим медикам скорой помощи.
Как оказалось, раненный парень вместе со своим другом сумели добраться до расположенной неподалеку школы. Преподаватели вызвали полицию.
Главный «герой» кровавого инцидента госпитализирован и находится в больнице под круглосуточной охраной полицейских.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Тернополе зверски зарезали молодую женщину.
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Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..