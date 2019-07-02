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Футболисты сборной Украины набили тату в честь триумфа на чемпионате мира U20 (фото)
Футболисты сборной Украины, сенсационно ставшие недавно чемпионами мира среди 20-летних в Польше, решили увековечить свой успех. Первым татуировку с изображением главного трофея ЧМ-2019 на своей правой ноге набил защитник киевского «Динамо» Денис Попов (на фото), похваставшись результатом работы одного из столичных мастеров в своем Instagram.
Почин партнера по сборной Украины поддержал полузащитник «Александрии» Кирилл Дрышлюк, чей отец героически погиб в 2014 году на Донбассе от рук боевиков. Футболист также разместил «творение» в соцсети.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские футболисты шокировали журналистов после триумфа на ЧМ-2019.
Фото ffu.ua, Instagram
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?