Спорт

Футболисты сборной Украины набили тату в честь триумфа на чемпионате мира U20 (фото)

Футболисты сборной Украины, сенсационно ставшие недавно чемпионами мира среди 20-летних в Польше, решили увековечить свой успех. Первым татуировку с изображением главного трофея ЧМ-2019 на своей правой ноге набил защитник киевского «Динамо» Денис Попов (на фото), похваставшись результатом работы одного из столичных мастеров в своем Instagram.

Почин партнера по сборной Украины поддержал полузащитник «Александрии» Кирилл Дрышлюк, чей отец героически погиб в 2014 году на Донбассе от рук боевиков. Футболист также разместил «творение» в соцсети.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские футболисты шокировали журналистов после триумфа на ЧМ-2019.

Фото ffu.ua, Instagram

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