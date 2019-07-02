Погибли российские моряки с секретной подлодки "Лошарик": новые детали пожара

Мир

В понедельник, 1 июля, в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море погибли 14 российских моряков-подводников. К этому моменту появились новые детали трагедии.

Как стало известно РБК, ЧП произошло на атомной подлодке АС-12, более известной как «Лошарик».

Что известно

Моряки занимались биометрическими измерениями во время изучения дна морского океана в интересах российского флота. На глубоководном аппарате возник пожар, который был ликвидирован усилиями команды. В данный момент неизвестно конкретное место возникновения пожара, однако Минобороны РФ утверждает, что это произошло в их территориальных водах.

Аппарат, на котором произошло возгорание, находится на морской базе в Североморске.

Причины

По официальной версии, моряки-подводники отравились продуктами горения. О причине возникновения пожара информации нет.

Портал Baza сообщил, что в результате ЧП есть выжившие, которых доставили в госпиталь на базе в Североморске.

Уже появляются данные, что «Лошарик» является сверхсекретной российской атомной подлодкой.

АС-12, известная также как «Лошарик» — российская глубоководная атомная подводная лодка. Официально в России ее именуют атомной глубоководной станцией и всячески подчеркивают, что она не несет вооружения. На практике была продемонстрирована способность «Лошарика» погружаться на глубину 3 000 метров. Однако, по некоторым данным, лодка способна опускаться на глубину до 6 000 метров!

Водоизмещение АС-12 составляет 2 000 тонн. Длина лодки — около 60 метров. Под водой «Лошарик» развивает скорость до 30 узлов (55,6 км/ч). Способна находиться в автономном плавании несколько месяцев. Ас-12 была спущена на воду в августе 2003 года. Находится в составе Северного флота России. Экипаж состоит из 25 человек. Учитывая, что Минобороны РФ официально подтвердило гибель 14 подводников, число выживших может составлять 11 человек.

Назначение АС-12 долгое время оставалось неизвестным. Однако в октябре 2015 года эксперты Пентагона заявили, что «Лошарик» является «диверсионным аппаратом». Россияне могут использовать его для установки устройств, разрушающих различную подводную инфраструктуру, в первую очередь кабели связи. В случае глобального конфликта АС-12 способна подорвать работу интернета, разрушив магистральные кабели связи между материками.

Председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников, капитан 1-го ранга запаса Игорь Курдин считает, что АС-12 также обладает возможностью нанести серьезный ущерб глубоководным компонентам системы слежения за подводными лодками SOSUS.

Эксперты НАТО также опубликовали аналитический материал, который указывает, что АС-12 почти невозможно обнаружить акустическими и магнитометрическими средствами, поэтому такой аппарат может незаметно подобраться к самым охраняемым объектам и получает возможность внезапного нападения. В НАТО лодке присвоили другое название — NORSUB-5.

«Лошариком» ее называют из-за особенностей конструкции. Ее прочный корпус собран из нескольких шарообразных отсеков, изготовленных из титана и расположенных внутри удлиненного легкого корпуса «классической» формы. Благодаря этому, АС-12 способна выдерживать давление воды на очень больших глубинах.

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