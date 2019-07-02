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Происшествия

Изучали дно: в результате пожара погибли 14 российских моряков-подводников

16:46 2 июля 2019 153
Российские моряки
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

В России произошло серьезное ЧП на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Вследствие инцидента в Баренцевом море погибли 14 моряков-подводников.

Об этом во вторник, 2 июля, сообщает российское Минобороны, уточняя, что инцидент произошел в территориальных водах РФ. Есть информация, что глубоководный аппарат, на котором произошел пожар, находится на военно-морской базе Северного флота в Североморске.

Уточняется, что на аппарате произошел пожар, моряки-подводники погибли в результате отравления продуктами горения. Поступили данные, что моряки занимались изучением природного дна.

Как сообщали «ФАКТЫ», в апреле текущего года во время учений российские военные умудрились утопить танк.

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